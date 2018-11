Stiri pe aceeasi tema

- O serie de activitati artistice interactive au loc, de joi pana duminica, la Alba Iulia, in cadrul unui festival la care participa 100 de tineri din Romania, Bulgaria si Republica Moldova si care vor realiza, in principal, picturi tematice in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Unirii.…

- Firma Savini Due din Sebes, controlata de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza ca va incheia anul in curs cu o cifra de afaceri de 30 mil. euro, in crestere cu aproximativ 17% fata de 2017, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor transmise de companie si a celor de la Ministerul…

- ORA DE IARNA 2018. Cum se schimba ora si de ce trecerea se face in noaptea de sambata spre duminica ORA DE IARNA 2018. Mersul trenurilor nu se modifica in urma trecerii la ora Europei Orientale, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza CFR Calatori. "CFR Calatori informeaza ca,…

- Specialiștii de la uriașul grup financiar Credit Suisse dau un semnal in piața și arata ca Romania a ajuns cea mai bogata țara din aceasta zona a Europei. Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa un circ ca la UȘA CORTULUI (video) Specialiștii,…

- K1 PUMNI DE AUR… S-au dus lupte grele, weekend-ul trecut, la Galati, acolo unde 24 de sportivi din Romania si Republica Moldova s-au intrecut in Promotia de MMA si K1 “Born to Fight”. Vasluiul a fost reprezentat de mai multi luptatori ai clubului “Scorpions”, insa cel mai bun rezultat a fost obtinut…

- K1 PUMNI DE AUR… S-au dus lupte grele, weekend-ul trecut, la Galati, acolo unde 24 de sportivi din Romania si Republica Moldova s-au intrecut in Promotia de MMA si K1 “Born to Fight”. Vasluiul a fost reprezentat de mai multi luptatori ai clubului “Scorpions”, insa cel mai bun rezultat a fost obtinut…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…