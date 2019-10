Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a reușit sa finalizeze lista guvernului, dar surse din PNL ne-au explicat ca nu toți miniștrii au fost opțiunile lui Orban. Liderul PNL a mers la Cotroceni, iar dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis a fost nevoit ”sa inghita și broaște”, dupa cum spunea fostul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care a anunțat deja public ca va susține in Parlament guvernul liberal, lanseaza un val de critici la adresa echipei lui Ludovic Orban. Tariceanu considera ca in acest Guvern sunt prea puține femei și, totodata, este greșita numirea lui Nicolae Ciuca…

- Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca in ciuda faptului ca in programul de guvernare prezentat public s-a angajat ca va menține deficitul bugerar la sub 3%, anul acesta va fi imposibil și aceasta masura va fi incalcata.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține.…

- Sedinta PNL va incepe la ora 13.00, scrie news.ro. Dupa, lista cu persoanele propuse sa faca parte din Guvernul Orban si Programul de Guvernare vor fi depuse la Parlament. Inainte de depunerea in Parlament, lista finala va fi prezentata presedintelui Klaus Iohannis. "PNL este in parteneriat…

- Negocierile dintre PNL și USR, vor avea lor vineri, in Parlament, incepand cu ora 13:00. Ludovic Orban a avut negocieri miercuri și joi cu UDMR, ALDE, Pro Romania și PMP. Calin Popescu Tariceanu i-a prezentat, joi, liderului PNL Ludovic Orban, 12 condiții pe care ALDE le impune pentru susținerea…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține ca in urma discuțiilor de la Cotroceni s-a convenit ca Ludovic Orban va fi premierul desemnat, iar acesta va nominaliza la Aparare și Externe profesioniști recunoscuți in domeniu. La ministerul de Externe este favorit Bogdan Aurescu, iar la Ministerul Apararii,…

- Guvernul Dancila a fost indepartat prin motiune de cenzura Palatul Victoria. Foto: Arhiva Motiunea de cenzura a fost adoptata, joi, de Parlament cu 238 de voturi pentru. Patru dintre acestea au fost ale unor social-democrati, fapt care le-ar putea atrage acestora excluderea din…