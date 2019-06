Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu sunt tensiuni in partid, punctand insa ca sunt pareri divergente si ca "este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere".Intrebata despre contrele dintre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si presedintele PSD…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit pe tema disputei intre vicepresedintele PSD, Marian Oprisan, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Liderul interimar al social-democratilor a subliniat ca ar fi doar pareri divergente ale celor doi, cu toate ca cei doi sunt in conflict de aproape doua…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct,...

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct, in sedinta, daca vrea bataie, conform Adevarul.ro.Declarații spumoase facute de președintele…

- Greii PSD și-au aruncat cuvinte grele la ședința CEX din Baneasa, dar și pe grupurile interne de comunicare, titreaza o televiziune de știri.Scandalul ar fi inceput dupa ce Viorica Dancila a spus ca vrea Congres rapid si Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv PSD, potrivit…