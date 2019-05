Stiri pe aceeasi tema

- Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Titlul cartii, ''The Beautiful Ones'', reprezinta…

- Actrita americana Julianne Moore va fi protagonista "Lisey's Story", un nou serial creat de Apple, care va fi produs de cineastul J.J. Abrams si al carui scenariu va fi semnat de renumitul scriitor Stephen King, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citata marti de EFE.…

- Fosta sotie a lui Michael Jackson, Debbie Rowe, a recunoscut ca cei doi copii considerati a fi ai artistului, Prince si Paris Jackson, au de fapt ca tata un donator anonim, relateaza spaniolii de la ABC.

- Prince, Paris si Blanket sunt, oficial, copiii recunoscuti de popstar. Totusi, recent, fosta sotie a lui Michael Jackson a recunoscut ca acestia sunt conceputi cu ajutorul unui donator anonim, nefiind, biologic vorbind, copiii lui Michael Jackson.

- Documentarul in doua parti „Leaving Neverland“, care exploreaza experientele separate, dar paralele, a doi baieti, James „Jimmy“ Safechuck, 10 ani, si Wade Robson, sapte ani, ambii prieteni cu Michael Jackson, este disponibil pe HBO GO si va avea premiera la TV in aceasta primavara.

- Neverland, fosta resedinta din California a cantaretului american Michael Jackson, a revenit pe piata imobiliara cu pretul de 31 de milioane de dolari, o suma considerabil mai mica in comparatie cu pretul ei de vanzare fixat in urma cu patru ani, care era de 100 de milioane de dolari, informeaza AFP.…