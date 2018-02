Stiri pe aceeasi tema

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, arțagoasa și incapatoare pentru toata lumea, cateva considerații de la Aristotel citire. Iata-le: ”Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoțește practicarea virtuților;…

- "Este bine pentru cei care sunt la part-time sa plateasca contributiile la nivelul salariului minim pe economie pentru ca vor beneficia de drepturi la pensie si la o asigurare medicala. Pana acum, toti cei care lucrau pana acum pe 2 ore, pe 4 ore mergeau pe pensia minima pe economie, care era de…

- Ministrul Muncii: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar, mentionand ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte…

- Postarea unui medic specialist gastroenterolog din Cluj, care detaliaza greutațile prin care trece și situațiile absurde la care o supune statul roman, dupa ani intregi de studii și specializari, a sensibilizat mii de oameni care i-au citit textul postat pe Facebook.

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat. "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile in…

- Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA...

- Unitațile școlare din județul Dolj au un deficit bugetar de 12% la capitolul cheltuieli de personal, este precizarea facuta ieri de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Șefii ISJ Dolj au menționat ca acest deficit trebuie redus. Au confirmat astfel ca ...

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Bancii Nationale a României (BNR) remis, luni, AGERPRES.…

- Statul roman face o mutare spectaculoasa si rascumpara de la coreeni santierul naval de la Mangalia. Compania controlata de Daewoo are pierderi uriase, de 1,2 miliarde de dolari si nu se stie,...

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a vorbit despre faptul ca Gica Popescu a devenit noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul va organiza 4 partide. "Nu cred ca știu nici el și nici premierul ce trebuie sa faca.…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Guvernatorul Mugur Isarescu transmite ca, din datele pe care le-a primit Banca Nationala a Romaniei, tara noastra va incheia anul 2017 cu un deficit sub 3%. El este primul oficial care sustine ca Romania respecta aceasta obligatie, dupa ce au existat ingrijorari puternice ca tara noastra va depasi tinta.

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Madagascar, Argentina, Marea Britanie și Serbia sunt cateva dintre țarile alese de politicieni și afaceriști, de teama catușelor. Despre Radu Mazare, fostul edil al Constanței, fruntaș PSD, mulți constanțeni spun ca ajunsese cel mai bogat om, cu o avere inimaginabila, dobandita prin șpaga. ”pe care…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- In perioada anilor 2018-2020 deficitul bugetului de stat al Moldovei va varia intre 2,4 la suta și 2,9 la suta din PIB, fiind acoperit, preponderent, anume din contul asistenței externe. Acest lucru este prevazut de Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”, relateaza NOI.md.…

- ”Mi-a zis de mai multe ori ca mai bine moare decat sa treaca prin toata povestea asta, decat sa ajunga la inchisoare”, marturisește Uliana Ochinciuc anchetatorilor. Si avocatul lui Dan Condrea, Ion Marcu, sustine ca acesta vorbea foarte des despre sinucidere. Marcu rememoreaza ca ”ne-am…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat in lectura finala Legea Bugetului de stat pentru anul 2018. Astfel, bugetul de stat pentru anul urmator constituie de peste 36,5 miliarde de lei, iar cheltuielile prevazute sunt de peste 42,3 miliarde de lei, deficitul bugetar fiind de peste 4 miliarde de lei.…

- Unul din doi romani spune ca se confrunta cu probleme care nu ar trebui sa existe deloc intr-o societate dezvoltata, mai ales intr-una care inregistreaza o astfel de crestere economica.Acesti oameni spun ca se regasesc de multe ori in inabilitatea de a-si incalzi locuintele sau de a-si…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, in primele zece luni din acest an, in crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi.

- Salariul real a decelerat in octombrie la 10,6% an/an, cel mai redus ritm din septembrie 2015, odata cu accelerarea inflatiei, iar dinamica anuala va continua acest trend pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului post-criza, rebalansarii politicii economice si accelerarii inflatiei,…

- Implicat in scandaluri de mai bine de trei ani. Cad capete, zboara cu sancțiuni, Totul doar in jurul lui. El nu pațește nimic. Niciodata. Subalternii scriu tot felul de plangeri și rapoarte, le trimit procurorilor anticorupție, procurorilor din Valea Jiului, conducerii Inspectoratului de Poliție…

- De la inceputul anului pana la sfarșitul lunii octombrie, exporturile au crescut cu 9,6%. Importurile au crescut cu 12,4%. Datele sunt comparate cu aceeași perioada a anului trecut. Exporturile au insumat 52360 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 62566,8 milioane euro. Deficitul…

- Proiectul de buget pentru 2018 a fost aprobat de Guvern. Este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei, potrivit Executivului. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, in timp…

- Sanatatea, educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in ședința de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial mediu net…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a dat asigurari la Bruxelles ca Romania se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a nu depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB si isi propune sa reduca deficitul structural, in paralel cu implementarea reformelor prevazute in programul de guvernare.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, la un post de televiziune, ca pana la sfarsitul anului 2019 Automecanica Moreni va lansa un prototip al unui transportor blindat flotabil.

- Statul va derula si in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici si mijlocii (IMM), pentru investitii, dar cu o serie de modificari propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Vor putea…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a avertizat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Parlamentul European, urmarile negative pe care cu care s-ar putea confrunta Romania in cazul unui deficit bugetar de peste 3%, efecte care se vor resimti direct in buzunarul romanilor. In aceasta situatia,…

- Bianca Oprisoiu este unul dintre cei mai tineri voluntari ai Asociatiei de oncologie „Sfanta Ana“ din municipiul Targu Jiu. Adolescenta simte ca in acest fel ii cinsteste memoria tatalui ei, care a murit de cancer. De asemenea, vrea sa-si arate in acest fel recunostinta fata de asociatie, pentru ca…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pina la sfirșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat astazi Comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in timpul intrevederii cu prim-ministrul…

- Politistii tulceni au fost solicitati sa intervina in, joi seara, in ajutorul unei batrane in varsta de 73 de ani, care era agresata de nepot, in apartamentul in care locuia din municipiul Tulcea. La interventia unei echipe de ordine publica, agresorul, in varsta de 24 de ani, s-a baricadat…

- Statul roman vrea sa includa si Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel, din Targu Jiu, alaturi de operele lui Brancusi, pe lista patrimoniului mondial. Noul dosar va fi depus la UNESCO in februarie 2019. Intre timp, Ax...

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Cei cu venituri foarte mari din activitați independente vor plati contribuții extrem de mici la stat, comparativ cu salariații care achita la stat mai mult decat pana acum. In plus, actualele masuri fiscale reglementate pentru intreprinderi vor bloca investițiile straine ...

- Curtea de Apel Targu Mures a respins integral actiunea Printului Paul de Hohenzolern prin care acesta solicita anularea privatizarii Complexului Castel Lapusna, compus din mai multe constructii si teren forestier de 40.627 metri patrati, pe care il revendica."Schimba in parte sentinta atacata…

- Municipalitatea va majora anul viitor impozitele locale cu 19%, pentru a recupera deficitul bugetar cauzat de modificarea Codului Fiscal prin recenta ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Sucevei, Ion Lungu. El a spus ca, ”pentru a diminua…

- Contul curent al balanței de plați a înregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, în primele noua luni din acest an, în creștere cu 45,27%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Naționale a României (BNR). În perioada ianuarie —…

- Oil Terminal a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 120 milioane lei, in crestere cu 3,5%, generata de cresterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate, si un profit net de 11,5 milioane lei, in scadere cu 25%, potrivit raportului financiar al companiei. Profitul operational…

- O prelungire a Memorandumului incheiat in 2013 intre statul roman si KazMunaiGaz, proprietarul grupului Rompetrol, va fi discutata dupa indeplinirea a doua conditii - achitarea datoriei istorice a companiei fata de statul roman si dupa solutionarea cauzei de catre justitie, spune Ministerul Energiei,…

- Cursul leu/euro nu se poate aprecia atata timp cat fundamentele economice, precum deficitul balantei comerciale, cel de cont curent si deficitul bugetar, nu se imbunatatesc, a declarat ieri presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Intrebat daca deprecierea leului ar putea sa continue, Dumitru…

- OMV Petrom respinge vehement acuzațiile de neplata a obligațiilor catre stat, vehiculate in ședința de joi a Comisiei parlamentare de ancheta a activitații ANRE, potrivit unui comunicat al companiei, remis joi seara AGERPRES. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin,…

- Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, susține ca nu se poate aprecia cursul leu/euro atâta timp cât fundamentele economice, precum deficitul balanței comerciale, cel de cont curent și deficitul bugetar, nu se îmbunatațesc. Întrebat daca deprecierea leului…

- Compania OMV Petrom a prejudiciat statul roman cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale facute de Curtea de Conturi, insa acești bani nu au fost recuperați din 2015 pana in prezent, a declarat, joi, președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, in cadrul Comisiei parlamentare…