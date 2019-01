Cei doi doi jurnaliști francezi arestați n Venezuela au fost eliberați Cei doi jurnaliști francezi reținuți în Venezuela, în timp ce relatau despre criza politica din țara, au fost eliberați joi, a anunțat postul de televiziune Quotidien TV, pentru care lucreaza aceștia, relateaza Reuters.

&"Suntem bucuroși sa va anunțam ca Baptiste des Monstiers și Pierre Caille au fost eliberați și se vor întoarce în curând la Paris&", a transmis postul tv pe Twitter.

Agenții de securitate din Venezuela au reținut mai mulți jurnaliști straini -un fotograf columbian, un reporter spaniol și un producator TV columbian.

De asemenea, au fost deportați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

