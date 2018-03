Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut un control la unitatea medicala dupa ce pe retelele de socializare si in mass-media a aparut o filmare in care se vedeau mai multi viermi in apropierea unei cadite din baia unui salon.

- Un numar de 21 de persoane au fost evacuate sambata de catre pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit…

- Acum zece ani, toate ziarele canadiene titrau daca nu pe prima pagina, pe cea de-a doua ca romanca Livia Ionce, atunci in varsta de 44 de ani, a dat naștere celui de-al 18-lea copil, o fetița.

- Sambata si duminica, sala polivalenta „Elisabeta Lipa" din Botosani a fost gazda editiei cu numarul 28 a Campionatului National de Qwan Ki Do pentru copii, o competitie la care au fost prezente 30 de cluburi din 11 judete ale tarii, ce au reprezentat 18 orase, cu 507 sportivi la probele ...

- Doru Zaharia, drumul de la caminul de copii la box. Tanarul pugilist antrenat de campionul Robert Cristea a impresionat la ”Cupa Prieteniei”, competiția care a avut in program 24 de meciuri și care face parte dintr-un proiect mai amplu, denumit ”Boxul pentru toți”. Foto: Vlad Chirea Poiectul ”Boxul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat împotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40.

- Școlile din București și din mai multe județe raman inchise, unele chiar pana luni, iar susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și/sau digitale a fost amanata și ea. Apelurile la Ambulanța curg, peste 120 de trenuri au fost anulate doar din București, iar in satele izolate la pacienți…

- Duminica aceasta, pe scena Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri s-a desfasurat proba de dans din cadrul Competitiei Tineretii. Noua licee s-au inscris la aceasta categorie, intrecandu-se in pasi de dans. Pe scena, a fost explozie de culoare de energie. ...

- O mamica din Oradea a avut mari emotii joi seara, cand, dupa o vizita cu cei trei copii ai ei la Gradina Zoologica, si-a dat seama ca a fost inchisa in complex de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de...

- Adriana Bahmuțeanu se reintoarce pe micile ecrane, dupa ce in ultima perioada s-a concentrat asupra creșterii celor doi baieți. Vedeta a facut anunțul in direct la tv. Adriana Bahmuteanu a anunțat in emisiunea „Xtra Night Show” ca se va reintoarce pe micile ecrane, insa, momentan, si-a luat o pauza,…

- Dupa condamnarile primite de verii lui, Gigi Becali a facut o afirmație halucinanta: ”Daca mie imi spun ca trebuie sa mai fac cinci luni, le zic «bine, ma, cand incep?»”. Gigi Becali a comentat in stilul sau caracteristic condamnarile primite de verii lui azi in dosarul „Mita pentru judecatoare”. Ca…

- In urma cu putin timp Elena Bapsescu a recunoscut pe pagina sa de socializare ca este insarcinata. "In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi si, fara sa aveti parte de imagini de la nunta, deoarece am trait o…

- Un barbat în vârsta de 36 de ani a fost gasit mort, vineri dimineața, într-o zona împadurita de pe raza comunei comuna Paunești, greu accesibila și fara semnal telefonic.

- Cadrele medicale au declarat astazi ca la Constanta au fost confirmate pana in prezent trei cazuri de gripa. Directorul medical al Spitalului Judetean Constanta, Bogdan Obada a declarat ca la unitatea sanitara au fost internati noua pacienti cu suspiciune de gripa. Dintre acestea trei cazuri au fost…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul LUMEA LUI MULTUMESC. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania isi propune sa-I invete pe copii valorile prieteniei.12 orase, mii de kilometri parcursi si o luna in care zeci de mii de copii si…

- Iata cateva lucruri despre fertilitate pe care oricine ar trebui sa le stie inainte de a implini 35 de ani. Urmareste aici care sunt primele simptome sarcina. O femeie nu va avea niciodata mai multe ovule decat atunci cand era fetus in uterul mamei sale Corect: incepant cu cea de-a…

- Au plecat de acasa si nu s-au mai intors, acum parintii ii cauta cu disperare. Doi adolescenti, in varsta de 14 si 15 ani, din localitatea Cepeleuti, raionul Edinet au disparut de aproape trei zile, iar cei apropiati nu mai stiu nimic de ei.

- Doi copii in varsta de doar doi ani, cu suspiciuni de gripa, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, in acest moment. Potrivit reprezentanților unitații medicale, micuții se afla de aproximativ o saptamana pe Secția de Boli Infecțioase. “Avem doi copii de doi ani…

- Vineri seara, Hagi nu s-a mai ferit de cuvinte, si-a exprimat opinia sincera despre motivele care-l fac sa se gandeasca la plecare, apoi a transmis un mesaj trist, dar cat se poate de clar: "Realitatea e crunta! Crunta, fratilor! Cum arata Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori... Mergeti in continuare…

- De aproximativ jumatate de an, in Clinica de Cardiologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se deruleaza Programul National de Tratament al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare, o afectiune rara, insa foarte grava, care afecteaza in special persoanele tinere. Prin intermediul acestui program…

- Hans-Georg Maassen a declarat pentru Reuters ca oficiali din domeniul securitatii se pregatesc pentru revenirea unor combatanti ai Statului Islamic in Germania impreuna cu copii posibil radicalizati, desi un numar semnificativ de sosiri nu pare iminent. Aproape 1.000 de persoane ar fi parasit…

- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- Daca sunteți în cautarea unor carți pentru copii, în aceasta perioada aveți câteva oferte pe care trebuie sa le studiați. Iata unde gasiți reduceri carți pentru copii.

- Autismul virtual este un fenomen ingrijorator de care sufera din ce in ce mai mulți copii in ziua de astazi. Sabrina Preda, reporterul Observator, a realizat un reportaj in care a studiat cauzele și efectele privitului excesiv la televizor, iar in aceasta dimineața a fost invitata pe platoul ,,Neatza…

- Lidl și Heidi Klum lanseaza in data de 5 martie, cea de-a treia colecție de moda creata impreuna, cu tema #LETSDENIM. Noua linie vestimentara cuprinde piese de denim variate, moderne, dupa ultimele tendințe ale modei și include in premiera, articole pentru copii. Dupa colecțiile #LETSWOW și #LETSCELEBRATE,…

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Un caz cutremurator, unic in istoria SUA, a șocat intrega lume! Doi parinți și-au torturat constant cei 13 copii. Marturiile celor 13 suflete chinuite par ruppte din filmele horror. Orice greseala se lasa cu bataie si zile intregi petrecute in lanturi.

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- Educatoarea angajata la gradinita din comuna damboviteana Bucsani ar fi transmis TBC mai multor copii. Trei dintre elevi au ajuns la spitalele din Capitala, iar pentru alti 16 se asteapta inca rezultatele analizelor de laborator.

- Aproape 130 de copii ai tatilor cu epoleti s-au distrat o zi intreaga la targul de Craciun din centrul Capitalei. Sarbatoarea a fost organizata de Guvern pentru odraslele inspectorilor care asigura ordinea publica in orașelul de poveste.

- Femeia in varsta de 27 de ani, originara din Ștefan Voda, care a nascut ieri gemeni prematuri in drum spre maternitate, are in spate o istorie mai puțin fericita. Aceasta mai are acasa doi baieți, iar soțul este decedat. Acum femeia are nevoie de ajutorul oricarui dintre noi.

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- Investițiile in singura tabara organizata din județul Vaslui, aflata in patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului, stau blocate de ani de zile pentru ca un sfert de secol nu s-a știut cine este proprietarul terenului. Abia dupa ce s-a rascolit in arhiva Direcției Silvice Vaslui s-a constatat…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- Primarul Robu a propus, joi, nu mai puțin de 6 variante de denumire a unor strazi și parcuri din Timișoara dintre care timișorenii pot sa aleaga. „Care dintre urmatoarele variante de omagiere a memoriei Regelui Mihai I al Romaniei considerați ca este cea mai potrivita? Se denumește…

- Trei copii au fost loviti in plin de un autoturism, chiar in timp ce traversau strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe un bulevard intens circulat, din centrul Bacaului, iar...

- Decizie socanta a autoritatilor in prag de Sarbatori. Sute de copii cu handicap din Bucuresti au ramas fara indemnizatia lunara, de o mie de lei, din cauza unor datorii, in unele cazuri infime, pe care parintii lor le au la stat. Mai mult decat atat, unele familii ar trebui sa inapoieze toti banii…

- Liliana Enachi, tanara pe care in 2003 un tigru de la Zoo din Chisinau a lasat-o fara o mana, pe langa toate activitatile sale, este voluntara la Centrul pentru copii si tineri cu dizabilitati „Nicusor" din Gratiesti, scrie jurnal.md.

- In preajma sarbatorilor de iarna, studenții de la Universitatea Valahia din Targoviște, din cadrul Facultații de Științe Politice, Litere și Post-ul Studenții și profesorii Facultatii de Științe Politice și Comunicare au facut bucuroși niște copii amarați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Parlamentarii au primit colindatorii in plen, in ultima zi de munca din acest an. Este vorba despre Clubul de Folclor din Cluj Napoca, care cuprinde copii de toate varstele. Aceștia i-au incantat pe aleși cu cantece tradiționale, și i-au invitat sa li se alature, in timpul melodiei ”O, ce veste minunata”.…

- Celebrul manelist pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute artist, acesta pare decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu gorjeanca. ”Nu ne mai impacam”,…

- Doi parinți au fost arestați fiind suspecrați ca ar fi incercat sa-și vanda copii pentru droguri. Polițiștii din Los Angeles au fost sesizați cu privire la un posibil abuz asupra a doi copii din...

- Cu zambete și voie buna, așa au dat startul sarbatorilor de iarna membrii diasporei moldave de la Viena, Austria. Copii din diaspora au avut o surpriza nemaipomenita fiind invitați la un spectacol de zile mari in limba romana.

- Mos Craciun a ajuns mai devreme la mai multi copii din Cumpana care provin din familii cu posibilitati financiare reduse. Iar ei s-au grabit sa-l intampine cum se cuvine: i-au cantat colinde. Atat de mult i-au placut mosului, incat a scos numaidecat din desaga cadourile pregatite cu ajutorul reprezentantilor…

- Razboi total intre Ionel Ganea si sotia sa, Dana! Dupa ce Spynews.ro a anuntat ca nevasta fostului fotbalist a parasit domiciuliul conjugal, amanunte uluitoare despre relatia tensionata dintre cei doi ies la iveala.

- Cel puțin patru copii au murit, iar mai mult de 20 au fost raniți, dintre care 11 se afla in stare critica, dupa ce un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevi la o trecere din sudul...