- S-a dat alarma la Salvamont Maramures. Ei au pornit in cautarea unei persoane disparuta in zona Vadu Izei – Șugau zona Padurea Mare. Barbatul, in varsta de 50 ani plecase de joi, 05 septembrie, de atunci nu se mai știe nimic de el. Doua echipe Salvamont au pornit in cautarea sa spre Vadul Izei (formația…

- Cele doua persoane disparute in zona montana au fost descoperite vineri dupa-amiaza de echipele Salvamont Maramures, una fiind decedata, a declarat pentru AGERPRES directorul institutiei, Dan...

- S-a dat alarma la Salvamont Maramures. Ei cauta o persoana disparuta in zona Vadu Izei – Șugau zona Padurea Mare. Barbatul, in varsta de 50 ani este plecat de joi, 05 septembrie, de atunci nu se mai știe nimic de el. Doua echipe Salvamont au pornit in cautarea sa spre Vadul Izei (formația Cavnic și…

- Actiuni in desfasurare a echipajelor Salvamont Maramures. Doi barbati au fost semnalati ca fiind disparuti. Echipajele au pornit in cautarea lor. Dan Benga, sef Salvamont Maramures: “Persoana disparuta in zona Vadu Izei – Sugau zona Padurea Mare este in varsta de 50 ani si este plecat de ieri, 5 septembrie…

- Un barbat de 43 de ani, din Ciupercenii Noi, judetul Dolj, si unul de 38 de ani, din Obarsia de Camp, judetul Mehedinti, au fost gasiti duminica dimineata morți intr-o fantana. Potrivit informatiilor furnizate de ISU si IPJ Dolj, cei doi barbati sunt ciobani la doua stane, iar acestia au fost gasiti…

- Potrivit informatiilor furnizate de ISU si IPJ Dolj, cei doi barbati sunt ciobani la doua stane amplasate in extravilanul comunei Ciupercenii Noi, iar acestia au fost gasiti in urma unui apel primit la 112. "In cursul diminetii s-a primit un apel prin care politistii au fost sesizati ca intr-o…

- O echipa de interventie Salvamont Maramures a demarat, luni seara, cautarea a doi turisti polonezi, insotiti de copiii acestora, care ar fi ramas blocati pe un drum forestier din Muntii Maramuresului, a declarat pentru AGERPRES directorul institutiei, Dan Benga. Potrivit acestuia, turistii polonezi…

- O persoana cazuta intr-o rapa pe Dealul Jurchii, din apropierea comunei Moisei, a fost localizata si salvata in noaptea de marti spre miercuri de o echipa a Salvamont Maramures, a precizat pe pagina sa de Facebook, directorul institutiei, Dan Benga, potrivit Agerpres. "Actiune incheiata cu succes!…