Stiri pe aceeasi tema

- Artexim face urmatorul anunt: "Am fost informați de faptul ca bilete la concertele din cadrul Festivalului “George Enescu” ediția 2019 sunt puse in vanzare pe un site care nu are nici o formula de parteneriat cu Festivalul sau cu partenerii oficiali de ticketing, Eventim. Site-ul in cauza extrage in…

- Cea mai scumpa categorie de bilete, cea de 399RON, la concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de la București a fost epuizata, anunța organizatorii intr-un comunicat transmis Virgin Radio Romania. Așadar, cei care nu au reușit inca sa iși cumpere bilet trebuie sa sa grabeasca, deoarece mai sunt disponibile…

- Organizatorii concertului pe care Ed Sheeran il va susține pe Arena Naționala din București, pe 3 iulie 2019, au anunțat ca James Bay și Zara Larsson sunt artiștii care vor canta in deschiderea spectacolului artistului britanic.

- In deschiderea concertului Ed Sheeran de la București, concert ce va avea loc la Arena Naționala , in data de 3 iulie, vor concerta doi dintre cei mai iubiți tineri artiști ai momentului, James Bay și Zara Larsson. James Michael Bay, este un cantareț-compozitor și chitarist englez. In 2014, a lansat…

- In ultimele zile, mai multe persoane din Romania au primit un link fals, EdSheeranTickets.online, cu ajutorul caruia ar putea obține bilete gratuite la concertul cantarețului britanic Ed Sherran de la București. Astfel, se promiteu doua bilete gratuite la concertul lui Ed Sheeran din Bucuresti, dar…

- Atentie ce link-uri accesati din WhatsApp! Escrocii au pus la cale o noua inselatorie: promit doua bilete gratuite la concertul lui Ed Sheeran din Bucuresti, dar trimit cadou doar virusi. Cei care au cazut in capcana se plang ca nu mai pot scapa acum de reclamele deochetate care le-au acaparat telefoanele…

- Poițiști dambovițeni, in cooperare cu Poliția Sector 1 București, a identificat autorii jafului asupra locuinței generalului de brigada Toma Zaharia. Post-ul Hoții de la Tartașești au fost prinși. Aveau bilete de avion pentru a fugi din țara. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tanarul artist britanic Ed Sheeran, actorul David Duchovny, trupa The Cure sau Florence and the Machine vor putea fi vazuti pentru prima data pe scenele din Romania in acest an. Printre artistii care vor reveni in Capitala in 2019 se numara trupe si formatii care au oferit seri memorabile in anii trecuti.…