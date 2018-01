Stiri pe aceeasi tema

- Situația blocului V03 a fost prezentata de catre primarul municipiului Dej, Morar Costan in cadrul ședinței ordinare de astazi. Redam mai jos prezentarea facuta de edilul municipiului Dej. ”1998 – Este emisa autorizația de construcție și imobilul este ridicat la stadiul de fundație. Finanțarea este…

- Antreprenorii din Cluj vor primi finanțare de 33.000 de euro pentru afaceri durabile Asociația Inceptus Romania (AIR), Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud și Fiatest deruleaza din 10 ianuarie proiectul Start-up AIR - Antreprenoriat Inovativ in Regiunea…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) susține ca prețul pe care-l achita consumatorii din R. Moldova pentru gazele naturale este calculat în conformitate cu prevederile legislației, în baza valorii prognozate a prețului mediu anual de procurare al gazelor naturale.…

- O femeie a murit intr-un incendiu din comuna Balțești. Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, 20/21 ianuarie, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova). Dupa stingerea flacarilor, pompierii au gasit in locuinta cadavrul carbonizat al unei femei in varsta de…

- Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, dar fara a stopa incalzirea casei, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon.

- Procurorii Parchetului General au efectuat marti perchezitii la boxa unui apartament dintr-un imobil situat in orasul Magurele, unde a locuit anterior politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie.

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 erau active la nivel national 1.693.006 asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID Romania), societatea privata care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor.…

- Programul „Prima casa” inca este, pentru o mare parte a populatiei, varianta cea mai accesibila de achizitionare a unei locuinte, principalul atu fiind avansul redus, pornind de la doar cinci procente. Este drept, sprijinul statului nu mai este atat de consistent ca la inceputul acestei initiative guvernamentale.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns la Parchetul General, acolo unde este audiata in dosarul deschis dupa ce aceasta a gasit un microfon in locuinta sa. Ministrul nu a facut nicio declaratie.

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- In noaptea dintre ani, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate, motiv pentru care politistii recomanda prudenta celor care deschid usa in noaptea de Revelion.…

- Trei persoane, dintre care un copil in varsta de noua ani, au ajuns la spital cu arsuri, in urma unui incendiu izbucnit la locuinta unde se aflau, in Vama, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. Potrivit oficialului citat, fata si tatal ei au…

- Cand spunem Laponia, de obicei ne gandim la locuinta lui Mos Craciun, cu zapezi mari si reni. Insa, in realitate, acest tinut se confrunta cu efectele incalzirii globale. Rovaniemi, capitala administrativa a provinciei din nordul Finlandei, a reusit sa capitalizeze foarte bine reputatia regiunii…

- Parlamentarii au adoptat, cu majoritate de voturi, un amendament privind suplimentarea cu 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Energiei pentru pentru realizarea in integralitate a Programului Anual de Cercetare RATEN privind "Dezvoltarea suportului tehnic national si cooperarea internationala…

- Sectorul 1 al Municipiului București are placerea de a lansa programul de finanțare nerambursabila “Centenar Pentru Toți sesiunea 2017-2020”. Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice de drept privat pot depune, incepand de astazi, proiectele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri. Dosarele…

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat marti, 19 decembrie 2017, contractele de finantare pentru modernizarea, reabilitarea si asfaltarea a trei drumuri judetene destul de importante pentru judetul Valcea: DJ 678 , DJ 678 A si DJ 703 G. Valoarea celor trei contracte…

- Au fost semnate contractele de finantare pentru al treilea tronson al Drumului Apuseni si restul de lucrari la drumul judetean care leaga Uileacu de Cris-Burzuc-Balaia-Sarbi. Valoarea totala a celor doua proiecte de investitii se ridica la aproximativ 70 milioane lei.

- Guvernul discuta astazi in sedinta aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici in cazul unui proiect proiect privind realizarea unui Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara la Iasi - ROVETEMERG. Proiectul apartine Universitatii de Stiinte Agricole…

- Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba, joi, 21 decembrie 2017, lista de prioritate in vederea atribuirii locuintelor sociale disponibile. Potrivit legislatiei in vigoare, locuintele sociale se repartizeaza de catre autoritatile locale. Prin termenul de locuinta sociala se intelege locuinta care se atribuie…

- In aceasta dimineata procurorii DIICOT au descins la locuinta medicului chirurg Mihai Lucan din Cluj. Potrivit www.ziardecluj.ro, in aceeasi casa locuieste si fiul medicului, Ciprian Lucan, tot cadru medical. ...

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Solicitanții de credite Prima Casa vor trebui sa indeplineasca urmatoarele condiții : – Nu au deținut și nu dețin nici in prezent in proprietate o locuința, individual sau in comun, impreuna cu soții lor sau cu alte persoane in suprafața utila mai mare de 50 mp, cu excepția cotelor parți de locuința…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a declarat, vineri, intr-un interviu pentru Libertatea ca in 2017 au fost achitate 39 de persoane ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. Kovesi a fost intrebata de numarul de achitari, acesta fiind des utilizat de propaganda PSD si ALDE pentru…

- Noua taxa auto se va aplica din 2018 tuturor proprietarilor de autovehicule. Aceștia vor trebui sa o plateasca chiar daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau alta taxa auto pentru mașina. Aceasta taxa se va plati in fiecare an, precum impozitul auto sau RCA-ul, noteaza economica.net . „Noua taxa…

- Compania producatoare de gaze Romgaz a incheiat pe 7 decembrie 2017 un contract cu Ministerul Energiei pentru finantarea centralei de la Iernut, potrivit unui raport al companiei transmis bursei. Finantarea este nerambursabila si se acorda din contul Planul National de Investitii (PNI), pentru perioada…

- Cea mai mica chirie pe care o poți plati pentru o locuința in Constanța este de 650 de lei pe luna echivalentul a circa 140 de euro. Este vorba despre o garsoniera, confort 2, aflata in zona Energia, cu o suprafața utila de 22 de mp. Aceasta se afla la parterul unui bloc cu 4 etaje poziționat la 50…

- Consiliul Municipal Chisinau a imputernicit-o pe Silvia Radu, primar intermar, sa negocieze unele aspecte ale contractului de imprumut BERD/BEI pentru implementarea proiectului de eficienta energetica si izolarea termica a institutiilor publice si a blocurilor locative din municipiul Chisinau, trasnmite…

- Șefii CJ Timiș, Calin Dobra, și cel al ADR Vest, Sorin Maxim, au semnat marți contractul de finanțare pentru modernizarea DJ 593 din fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Acesta va duce la modernizarea șoselei in lungime totala de 35,90 kilometri, din care va fi necesara reabilitarea…

- Finantarea pentru montarea instalatiilor de acces si a automatelor pentru vanzarea cartelelor in 41 de statii de metrou a fost aprobata miercuri de Ministerul Transporturilor. “Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat in data de 29.11.2017 cererea de…

- Primaria Chisinau îndeamna în continuare familiile defavorizate din municipiu sa depuna dosarele pentru a beneficia de compensații la plata agentului termic, pe durata sezonului de încalzire 2017-2018. Astfel, familiile cu un venit global de pâna la 3000 lei lunar,…

- Locuința veche sau noua? Aceasta este una dintre intrebarile pe care și le pun cumparatorii de apartamente atunci cand iși cauta locuința. Ce inseamna insa apartament nou și ce inseamna locuința veche și care sunt avantajele și dezavantajele fiecarui tip de unitate locativa? „In piața…

- Cea mai scumpa casa de vanzare in Arad poate fi achiziționata cu 590.000 de euro și se afla in zona Micalaca. Proprietatea cu un design deosebit are 7 camere și este extrem de spațioasa avand o suprafața utila de 650 de mp. In plus, vila este așezata pe un teren de 3.000 de mp, pregatit cu sistem de…

- Construcția unei case, a avea propria curte este un vis care poate deveni și realitate. Daca ți-ai luat inima in dinți și ai hotarat ca este momentul sa ai o frumoasa și calduroasa casa sunt cateva aspecte de care sa ții cont. Tehnologia a avansat, astfel ca accentul pus pe economia de energie, deci…

- Cel mai important sector din activitatea economica a Romaniei este industria. Aproape un sfert din PIB este realizat de companiile din acest sector. Capital ii va prezenta și premia pe cei mai importanți jucatori din industria energetica in cadrul Galei Premiilor Industriei Romanești.

- Per total, este vorba de 3300 de apartamente. Pentru str. Cerna si cartierele Mircea cel Batran si Cantemir - zona Pod de Piatra, Veolia Energie Iasi va relua furnizarea agentului termic incepand cu ora 17.00. Valoarea intregului proiect de reabilitare este de peste 68 milioane lei, din care peste 40…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au desfasurat cercetari in urma carora au reusit sa identifice doua persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta pe raza judetelor Maramures si Satu Mare. Este vorba despre doi baimareni in varsta de 34 si 35 de ani care, in luna…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au desfasurat cercetari in urma carora au reusit sa identifice doua persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta pe raza judetelor Maramures si Satu Mare. Este vorba despre doi baimareni in varsta de 34 si 35 de ani care, in luna…

- Dupa o prima parte a anului in care a avut loc o crestere a preturilor locuintelor, trimestrul al treilea este apreciat de specialisti ca fiind unul mult mai linistit. Totusi, la nivel national, cu exceptia Bucurestiului, s-a inregistrat si in aceasta perioada o crestere de 3,5% a pretului…

- Primaria Chisinau informeaza ca familiile defavorizate din municipiu pot beneficia în continuare de compensații la plata agentului termic, pe durata sezonului de încalzire 2017-2018. Solicitari pentru ajutoare pot face si alte familii din Chișinau și din suburbii, cu venituri…

- Potrivit caietului de sarcini, cele 20 de autoturisme trebuie sa aiba o garda de la sol de 205 mm, luneta degivranta, stergator luneta, vopsea metalizata si culoare neagra. Motorul va fi de maximum 1500 cmc si trebuie sa dezvolte o putere de minim 80 kw, adica minimum 120 de cai putere. Norma de…

- Potrivit caietului de sarcini, cele 20 de autoturisme trebuie sa aiba o garda de la sol de 205 mm, luneta degivranta, stergator luneta, vopsea metalizata si culoare neagra. Motorul va fi de maximum 1500 cmc si trebuie sa dezvolte o putere de minim 80 kw, adica minimum 120 de cai putere. Norma de…

- Canada prevede sa atraga un milion de imigranți pâna la sfârșitul lui 2020 pentru a raspunde nevoii de forța de munca în economie, a anunțat ministrul imigrației, Ahmed Hussen, transmite Agerpres. În urma cu exact un an, guvernul stabilise o limita de 300.000 de imigrari…

- CHISINEU CRIS. Primaria Orasului Chisineu Cris se pregateste de construirea unui nou sediu pentru Parchetul de pe langa Judecatoria din localitate. Proiectul e gata, acum se obtin ultimele avize si se asteapta desemnarea constructorului. Pentru aceasta a fost initiata o licitatie al carei rezultat…

- Unul dintre cele mai importante documente pe care trebuie sa le ai la indemana in momentul in care vrei sa vinzi o locuinta, sau chiar si in momentul in care vrei sa inchiriezi una, este un certificat energetic. Acest document face o analiza completa a eficientei energetice de care dispune cladirea…

- Oamenii incep sa foloseasca centrala incepand cu luna octombrie si se folosesc de ea zilnic, pana in martie sau aprilie. Acest eveniment coincide cu trecerea la ora de iarna, cu scaderea temperaturilor si, mai ales, cu un cuantum ridicat al facturilor de caldura.

- Un proprietar din București vrea sa dea in chirie o garsoniera la parterul unei vile cu 350 de lei pe luna, echivalentul a circa 76 de euro. Locuința vine insa la pachet cu un job, iar proprietarul știe exact ce cauta la un chiriaș. Trebuie sa fie neaparat o femeie singura. “Se dorește o singura persoana,…