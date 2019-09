Cei care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, în vizorul inspectorilor Antifraudă. Ce prevede noua lege a turismului Cei care isi inchiriaza locuintele in regim hotelier, in vizorul inspectorilor Antifrauda. Ce prevede noua lege a turismului Daca va numarati printre cei care isi inchiriaza locuintele pe site-urile specializate s-ar putea sa primiti o vizita din partea inspectorilor antifrauda. Asta doar dacă nu v-aţi înregistrat la Registrul Comerţului şi nu plătiţi impozitul pe venit din închiriere. Totodată, o lege a turismului adoptată în Senat interzice platformelor online să mai promoveze unităţile de cazare care nu sunt înregistrate.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

