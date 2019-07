Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul urmeaza sa numeasca noii membri ai conducerii BNR și Consiliului Fiscal.Lista candidatilor inscrisi pentru functiile din BNR: Guvernator: Mugur Isarescu (sustinut de PSD, ALDE si PNL)Prim-viceguvernator: Florin Georgescu (PSD)Viceguvernator (doua locuri): Leonardo Badea (PSD),…

- Traian Basescu a declarat ca ceea ce se întâmpla în Republica Moldova este de fapt o lovitura de stat în care nu s-a folosit forța miliara, ci instituțiile statului care sunt la dispoziția oligarhului Vlad Plahotniuc, relateaza Mediafax."Azi nu putem discuta de unire,…

- Aderarea la zona euro nu este un panaceu, iar ritmul procesului trebuie mentinut pe termen lung, spune Guvernatorul BNR. Mugur Isarescu a explicat și ce pași trebuie sa faca România în acest sens.

- Președintele ASF, Leonardo Badea, a participat joi la Conferința anuala Insurance Europe.Citește și: Aeroportul Internațional din Cluj a inregistrat pasagerul cu numarul un milion in 2019: 'Sarbatorirea a avut loc cu o zi mai devreme comparativ cu anul 2018' „Pe piața asigurarilor din…

- „Ultimele cifre arata ca peste 50- dintre credite sunt acum cu dobanda fixa, asa ca s-ar putea ca peste un an sa constatam ca facem referire la ceva shakesperian - „mult zgomot pentru nimic" – intrarea creditului in Romania spre dobanda fixa, miscare care ar putea trece in plan secund toata dezbaterea…

- Valoarea industriei ospitalitatii din Romania se ridica la 3 miliarde de euro, insa deficitul de personal din domeniu depaseste cifra de 50.000 de persoane, a declarat, miercuri, intr-o conferinta dedicata industriei ospitalitatii, Dragos Petrescu, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor…