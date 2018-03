Cei 7 suspecti retinuti in cazul jurnalistului de investigatie ucis in Slovacia au fost eliberati

Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, conform BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia italiana.…

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Situație tensionata in Slovacia. Cei 7 suspecți arestați in legatura cu asasinarea jurnalistului Jan Kuciak au fost eliberați sambata. Este vorba despre oameni de afaceri italieni citați in ancheta anticorupție a jurnalistului.

- Autoritatile slovace au eliberat din arest cei sapte suspecti - toti italieni - retinuti in urma asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentiile AFP si Reuters. Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a mers astazi la Ambasada Slovaciei, pentru a-si prezenta condoleantele fata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciac.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa, AUDIATI intr-un dosar de coruptie"Intr-o…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Mai multe gospodarii de pe raza localitaților Dumbraveni și Tamboiești au fost sparte in cursul saptamanii trecute, de catre un grup de indivizi certați cu legea. Potrivit unor surse locale, hoții ar fi sustras din gospodariile respective mai multe ustensile de gradinarit, roți de mașina, spaliere pentru…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Doi barbati din Craiova care au depus marturie in cazul tanarului ucis in plinsa strada la sfarsitul anului 2016 au fost retinuti. Sunt acuzati ca au facut declaratii mincinoase cu privire la faptele care s-au petrecut in dimineata crimei.

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madarik, și-a anunțat demisia, dupa ce duminica, jurnalistul Jan Kuchak și logodnica acestuia au fost impușcați mortal in propria locuința. Potrivit lui Madarik, el nu poate ramane in funcție dupa cele intamplate.

- Ministrul Culturii de la Bratislava și-a depus demisia din funcție, miercuri, declarand ca nu iși poate imagina sa mai continue la șefia instituției pe fondul unui asemenea eveniment tragic – asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Autoritatile mexicane ancheteaza cazul a trei cetateni italieni, ultima oara vazuti in perioada Revelionului in localitatea Tecalitlan, statul Jalisco, despre care exista unele informatii ca ar fi disparut dupa ce ar fi fost retinuti de politie la o benzinarie, informeaza site-ul postului BBC News.

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, au retinut doi barbati in varsta de 20 si 36 de ani, ambii din Merei, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice” si “lovirea sau alte violente”. Cazul a fost sesizat Politiei in aceeasi seara, atunci cand pe…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Un grup infractional specializat in furturi din locuinte a fost destructurat de politisti in urma a trei perchezitii efectuate in Calarasi.Pe 7 februarie, politistii calaraseni, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 6 perchezitii pe raza…

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti, fiind suspectati de fapte de violenta impotriva detinutilor. 23 de angajati ai Spitalului Penitenciar Rahova au fost ridicati de oamenii…

- Politistii din Tecuci au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza comunelor Munteni si Negrilesti intr-o cauza in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat, se arata intr-un comunicat transmis astazi de Inspectoratul de Politie…

- Sase persoane, intre care un preot si un director al Spitalului din Tecuci, au fost retinute, vineri, pentru 24 de ore, in cazul fraudarii fondurilor de asigurari de sanatate de la Galati. Alte 15 persoane au fost plasate sub control judiciar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Opt barbati, cu varste intre 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti in urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii Inspectoratului…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Politistii brasoveni au retinut, duminica, doi tineri de 23, respectiv 17 ani, suspectati ca l-au ucis pe barbatul fara adapost gasit sambata, intr-un imobil din municipiul Brasov, transmite corespondentul Mediafax.

- Cinci persoane, printre care doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana, un ofiter superior de urmarire penala, un ofiter de investigatii si un civil (fost politist), au fost retinuti de Procuratura Anticoruptie, pentru coruptie.

- Unul dintre barbatii retinuti, pentru ca au ucis un tanar si au ranit altul dupa ce au deschis focul intr-un bloc din sectorul Botanica, facea parte dintr-o grupare criminala internationala.

- Aurelia Mut, prim-procurorul Parchetului Targu Lapus, este acuzata de faptul ca abuzeaza de functia pe care o are, pentru a fabrica dosare penale. Satul de tracasarile magistratei, unul dintre „clientii” sai a depus o plangere penala pe numele Aureliei Mut, pentru comiterea infractiunii de represiune…

- Un politist aradean in varsta de 32 de ani a fost ranit, duminica dimineata, cu o maceta in urma unei altercatii pe care a avut-o cu doi barbati intr-un club din centrul municipiului Arad, victima fiind transportata la spital cu rani la unul dintre brate. Agentul de politie era in timpul liber si petrecea…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cislau, au retinut trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 27 de ani, din Buzau, Viperesti si Calvini, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice”. Cazul a fost sesizat Politiei la acest sfarsit de saptamana, atunci…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Secretarul Consiliului primariei Bubuieci si un complice de-al sau au fost retinuti de catre CNA si procurori într-un dosar de coruptie. Acestia sunt banuiti ca ar fi deposedat abuziv administratia publica locala de patru terenuri pentru constructie, prejudiciind primaria cu aproximativ 1…

- Politia din Malta a retinut zece persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla...

- Toți cei 10 suspecți reținuți sunt cetațeni maltezi. Cei mai mulți au cazier. Au trecut doua luni de la crima care a provocat o unda de șoc in intreaga Europa. Daphne Galizia a fost ucisa pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub autovehiculul pe care il conducea.

- Poliția malteza a arestat opt suspecți în uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, a anunțat premierul Joseph Muscat, la aproape doua luni de la explozia mașinii în care se afla ziarista. Toți suspecții sunt de naționalitate malteza și cei mai mulți dintre ei au antecedente…