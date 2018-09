Guvernul maltez a anuntat marti ca va autoriza debarcarea pe teritoriul Maltei a celor 58 de migranti salvati in Marea Mediterana de nava umanitara Aquarius si ca ei vor fi reorientati imediat spre alte tari, transmite AFP.



''Cei 58 de migranti aflati pe Aquarius vor fi transbordati pe o nava malteza in apele internationale si apoi vor fi condusi in Malta'', a scris pe Twitter premierul maltez Joseph Muscat.



Un purtator de cuvant al executivului maltez a declarat ca migrantii care vor debarca in Malta vor fi 'imediat transferati in alte patru tari europene',…