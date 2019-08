Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana nu a revendicat pana luni cei 5.000 de euro gasiti de un preot greco-catolic in data de 2 iunie, pe perioada derularii evenimentelor publice prilejuite de vizita Papei Francisc la Blaj, pe Campia Libertatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat de 43 de ani, din comuna Stremt, judetul Alba, a fost retinut de politisti dupa ce si-a batut propriile fetite cu biciul, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba. Victimele, care au varstele de 6,8 si 11 ani, prezentau lovituri pe aproape tot corpul. Cazul a intrat in atentia…

- Un adolescent din Cugir a fost retinut de politisti, dupa ce l-a batut, pe malul unui rau, pe un alt minor, de 13 ani, agresiunea fiind filmata si postata pe o retea de socializare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Ionela Popa, a informat, vineri,…

- Un șofer din Petroșani a murit luni dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. Barbatul de 52 de ani nu a putut fi salvat de echipajele de urgența. Accidentul a avut loc luni pe DN 66 Simeria - Petrosani, in localitatea Banita. Politistii…

- Opt postasi au fost retinuti de politistii din Alba pentru abuz in serviciu si fals intelectual intr-un dosar in care au fost efectuate joi 23 de perchezitii, dintre care doua la punctele de lucru ale Postei din Sebes, iar restul la domiciliile unor actuali sau fosti angajati care sunt banuiti ca nu…

- Un plic in care se afla o importanta suma de bani, respectiv 5.000 de euro, gasit de un preot greco-catolic duminica, pe Campia Libertatii din Blaj, in zona toaletelor amplasate in sectorul VIP, nu a fost revendicat pana joi de proprietar. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un preot a gasit un plic ce conținea 5.000 de euro, intr-o toaleta, la Campia Libertații din Blaj, in timpul ceremoniei ce a avut loc cu ocazia vizitei Papei Francisc. Un preot ce a fost invitat special la ceremonia susținuta de Suveranul Pontif la Blaj, a gasit un plic pe podeaua unei toalete la care…

- Un plic in care erau 5.000 de euro a fost gasit de un preot pe Campia Libertatii din Blaj, in timpul ceremoniei care a avut loc cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale Papa Francisc. Banii au fost predati politistilor, iar pana joi nu au fost revendicati, transmite Mediafax. Preotul a observat, cazut pe…