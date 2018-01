Cei 13.000 de turisti blocati in Alpi vor trebui sa plateasca pentru evacuarea cu elicopterul sau raman ingropati in nameti

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP. "Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi…

- Zermatt, una din cele mai reputate statiuni de schi din tara cantoanelor, este izolata de lume din cauza masivelor caderi de zapada din ultimele zile, au declarat autoritatile. La ora actuala sunt 13.000 de turisti in Zermatt, statiune aflata in cantonul Valais (sud-vest), a indicat un responsabil din…

- Zermatt, una din statiunile de schi cele mai reputate din Elvetia, a ramas izolata in urma recentelor caderi masive de zapada. Exista in prezent "aproximativ 13.000 de turisti la Zermatt", situata in cantonul Valais (sud-vest), a declarat pentru AFP Janine Imesch, o responsabila a statiunii.…

- GoPro, companie cunoscuta pentru camerele video si dronele sale, a apelat la banca JP Morgan pentru consultanta in vederea vanzarii. GoPro si-a redus, luni, estimarile referitoare la veniturile din trimestrul al patrulea din cauza cererii slabe pentru camerele sale video in perioada sarbatorilor…

- Un turist sud-african a murit, iar alte 12 persoane au fost ranite vineri, in urma prabusirii unui balon cu aer cald in apropiere de Luxor, in sudul Egiptului, a declarat un oficial. Acest accident este al doilea de acest fel in ultimii cinci ani din acest oras. Cauzele prabusirii…

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi compensatii de pana la 2.600 de euro de persoana, daca pleaca in urmatoarele 90 de zile. Acestia vor avea posibilitatea sa se intoarca in tarile lor de bastina…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa incurajeze introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv. Prim ministrul a apreciat ca ideea proiectului nu este inlocuirea unei taxe cu alta.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Ministerul de Finante organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2017. "La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului,…

- Comisia Europeana vrea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa se incheie pe 31 decembrie 2020, se arata in recomandarile catre statele membre Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May propusese o perioada de maximum doi ani, adica pana pe 29 martie 2021. "Dispozitiile tranzitorii ar…

- Bitcoin a atins vineri un nou nivel record de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp, inregistrand o crestere de 9%, in pofida avertismentelor tot mai numeroase legate de riscurile investitiilor intr-un instrument financiar extrem de volativ si speculativ, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati, sambata si duminica, in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita "Elvetia Romaniei", unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Zapada este pe partii, dar si in zonele vaste din afara lor. Rares Tileaga, monitor de schi…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Facebook a prezentat noi functii ale Instagram, cu capacitatea de a salva postarile utilizatorilor, la o zi dupa anuntarea unui serviciu de mesagerie pentru copii. Operatorul gigant al retelei de socializare Facebook a anuntat ca utilizatorii Instagram Stories vor putea beneficia de salvarea…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas. Intr-un interviu…

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit, joi seara, pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de Die Welt. Martin Schulz,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat joi, la finalul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca nu intelege conceptul de stat paralel si ca el isi vede de Guvern si de statul de care trebuie sa se ocupe. "Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE.…

- O noua zi, o noua "bomba" descoperita in ordonanta de urgenta care modifica Codul Fiscal. Din ce reiese in acest moment din textul actului normativ care va incepe sa-si produca efectele incepand cu 1 ianuarie 2018, se pare ca revine obligativitatea platii contributiei la sanatate pentru dobanzi, dividende…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Procurorul general spaniol a cerut, joi, mandat european de arestare pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu s-a prezentat la procesul care a inceput la Madrid. Nici Puigdemont si nici patru ministri ai cabinetului sau nu s-au intors din Belgia pentru a depune marturie…

- Presedintele Klaus Iohannis a raspuns, joi, atacurilor lansate de Calin Popescu Tariceanu, care recent a declarat ca Parlamentul si Guvernul nu-si pot exercita puterea si a facut o paralela cu Rusia. "In Romania nu exista nici forte oculte si nici subterane si cu certitudine nu exista stat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat CEC Bank pentru mai multe nereguli constatate, printre care si faptul ca a perceput clientilor un comision de retragere a numerarului de pe cardurile de credit, lucru care, apreciaza ANPC, incalca legea. Astfel, CEC Bank…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Peste 70% dintre clientii cu credite garantate cu ipoteca acordate in perioada 2006 - 2010 ar trebui sa plateasca dobanzi mai mari decat platesc in prezent, arata un comunicat al Raiffesen Bank, in cazul in care institutia financiara ar aplica prevederile unui recent ordin al ANPC. "Ordinul,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Moneda nationala a avut o evolutie buna in aceasta saptamana iar joi s-a apreciat in raport cu principalele valute. Euro s-a mentinut la nivelul de miercuri, de 4,5975 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,35%, pana la cotatia de 3,8935 lei/unitate. Si francul elvetian…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Ar trebui ca un parlamentar sa stie totul despre tara pe care o reprezinta, insa, se pare ca nu este chiar asa. Mai multi parlamentari au fost intrebati de reporterii Antena 3 ce forma de guvernamant are Romania. Raspunsurile au fost diverse, de la "parlamentara", la "republica parlamentara",…

- Sezonul universitar a inceput de cateva saptamani, iar orasele importante au devenit si mai aglomerate pe masura ce studentii si-au facut aparitia. Si cum transportul in comun este deficitar in unele orase, multi studenti aleg sa isi cumpere o masina, mai ales cei care fac si naveta.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni marti, incepand cu ora 14:00,pentru a discuta despre PESCO, programul de intarire a apararii comune a statelor din Uniunea Europeana. "Va fi analizata tematica privind cooperarea structurata permanenta, PESCO, implicatii pentru Romania.…

- Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse mari sa devina cancelar si cel mai tanar lider politic ales in Europa, in urma unui scrutin in care formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii s-a clasat pe pozitia a doua. In varsta de 31 de ani, Sebastian Kurz, fost…