Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 adolescenti si antrenorul lor salvati din pestera Tham Luang din nordul Thailandei vor fi externati joi, a anuntat sambata ministrul Sanatatii Piyasakol Sakolsatayadorn, potrivit Reuters.

- Primele imagini cu cei 12 copii ce au fost salvati dupa 17 zile din pestera situata in nordul Thailandei au fost facute publice miercuri, aratandu-i zambind si facand cu mana de pe paturile spitalului unde sunt internati, starea lor fiind...

- Opt dintre cei 12 ramași captivi impreuna cu antrenorul lor de fotbal intr-o peștera din nordul Thailandei au fost aduși la suprafața de salvatori. Au trecut doua saptamani de cand membrii echipei de fotbal Wild Boars, copii cu varsta cuprinsa intre 11 și 16 ani, au ramas blocați la 4,5 km in interiorul…

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata împreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamâni într-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA. Intr-o transmisiune a postului local Thai PBS pot fi vazute ambulante si…