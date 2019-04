Cei 100.000 de posibili angajati pe care Romania nu ii vede

Stiri pe aceeasi tema

- Colonizarea Romaniei. O depeșa AFP, preluata de Agerpres, anunța ca Ministerul pentru Diaspora si Dezvoltarea Resurselor Umane din Pakistan a acceptat solicitarea Romaniei de a trimite in țara noastra peste 500.000 de potentiali angajati pana in 2020. Decizia a fost luata dupa oferta prezentata de ambasadorul…

- Ambasadorul Romaniei in Pakistan, Niculaie Goia, a convenit cu Ministrul pakistanez al Resurselor Umane sa trimita in Romania forta de munca pakistaneza pana in 2020. Initiativa a fost luata dupa oferta ambasadorului Romaniei in Pakistan. Acesta a declarat ca, avand in vedere migratia masiva a fortei…

- Gabriel Bratu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual, sustine ca in prezent sunt un milion de tineri romani care nu sunt nici la scoala, nu sunt nici angajati. „Nu sunt nicaieri&r

- Șapte din zece angajatori declara ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici din cauza lipsei de angajati, potrivit unui sondaj publicat marti de platforma BestJobs. Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor din Romania, insa…

- Aproape sapte din zece angajatori spun ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici din cauza lipsei de angajati, potrivit unui sondaj publicat marti de platforma BestJobs. Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor…

- Criza de specialiști și deficitul de forța de munca de pe piața fac parte din discursul majoritații companiilor din Romania, insa rareori sunt aduse in discuție și costurile directe generate de aceasta situație. Imposibilitatea de a gasi și recruta angajatul potrivit la timp nu duce doar la creșterea…

- Criza de specialiști și deficitul de forța de munca de pe piața fac parte din discursul majoritații companiilor din Romania, insa rareori sunt aduse in discuție și costurile directe generate de aceasta situație. Imposibilitatea de a gasi și recruta angajatul potrivit la timp nu duce doar la creșterea…

- Veeam este una dintre cele mai dinamice companii IT din Romania, angajand peste 400 de oameni. Am stat de vorba cu Ratmir Timashev, co-founder si executive vice president, WW sales si marketing la Veeam, pentru a afla mai multe despre strategia...