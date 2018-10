Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, i-a prezentat joi presedintelui Donald Trump, dupa deplasarea recenta intreprinsa in Turcia, concluziile sale cu privire la moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au anuntat surse oficiale de la Washington, citate de AFP…

- Presa americana citeaza surse din politie care au declarat ca pachetul a fost livrat la adresa restaurantului joi dimineata, iar localul era gol la acea ora. Daca se dovedeste ca are legatura cu celelalte pachete trimise in ultimele zile liderilor democrati si redactiei CNN, acesta va fi…

- In urma publicarii in spațiul public a unei fotografii in care procurorul Laura Codruța Koveși apare in aceeași incapere cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cu George Maior, actualul ambasador roman la Washington, Q Magazine a solicitat un punct de vedere fostului sef al DNA.Potrivit…

- Afirmatiile lui George Maior, fostul șef SRI, nu corespund in mare parte cu cele facute la Comisie, anterior, de Horia Georgescu, fostul șef ANI. Asta a declarat Claudiu Manda, dupa audierea ambasadorului Romaniei la Washington in Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…

- Chestiunea Libiei a ocupat o parte importanta din discutiile dintre Donald Trump si Giuseppe Conte la Washington. Primul ministru italian a explicat faptul ca Casa Alba sprijina organizarea unei conferinte internationale privind Libia la Roma, toamna viitoare. Trump s-a declarat "de acord asupra faptului…