- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Constructorul auto francez Renault si Nissan poarta discutii pentru ca partenerul sau japonez sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor, potrivit Agerpres. Renault şi…

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15- din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile. Discutiile…

- Grupul aeronautic Airbus a anuntat astazi ca va discuta posibilul impact asupra locurilor de munca pe care ar putea sa il aiba declinul productiei la avionul de transport militar A400M si la aeronave A380, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Grupul de investitori chinezi HNA Group planuieste sa isi vanda participatiile din compania americana care detine zeci de hoteluri Hilton si alte proprietati, accelerand astfel planurile de a renunta la activele detinute pe plan extern, dupa o reglementare a guvernului chinez cu privire la investitiile…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Autoritatile germane vor analiza daca trebuie inasprite prevederile privind momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie ca detine o participatie la o companie, dupa anuntul surprinzator potrivit caruia grupul chinez Geely a devenit cel mai mare actionar la constructorul auto german Daimler in…

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in urma unui dublu atac cu vehicul-capcana comis vineri seara de grupul terorist Al Shabaab, afiliat retelei Al-Qaida, in apropierea Palatului prezidential din Mogadishu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- GE are in catare o prima transa de vanzari de active, de patru miliarde de dolari, dintr-un plan de 20 de miliarde de dolari, a declarat recent directorul financiar al conglomeratului industrial american Jamie Miller, scrie ZF.ro. Pe piete umblau zvonuri ca GE ar intentiona sa vanda si actuni pentru…

- Cu cerere slaba pentru locomotive si turbine pe gaze naturale, cu un cancer financiar inca netratat, cu decizii de strategie devastatoare si management defectuos, General Electric (GE) nu are alta sansa de supravietuire decat sa-si amputeze din afaceri, dintre care unele au stat la baza transformarii…

- Grupul informatic american Apple Inc. poarta pentru prima data discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics va reduce productia de ecrane OLED (organic light-emitting diode) ca raspuns la decizia clientului sau Apple de reducere a productiei noilor telefoane iPhone X, din cauza cererii slabe, a anuntat marti publicatia nipona Nikkei , transmite Reuters. Ecranele OLED…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Guvernul grec a initiat marti o procedura de licitatie internationala pentru vanzarea unui pachet de 5% din actiunile pe care le mai detine la compania de telecomunicatii Hellenic Telecommunications Organization (OTE), prezenta si pe piata din Romania, aceasta fiind una din conditiile incluse in programul…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Trei membri ai fostului executiv catalan destituit, incarcerati in prezent intr-o inchisoare din Madrid, au sesizat Grupul de lucru al ONU privind detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii reclamantilor, intr-o conferinta de presa la Londra, relateaza AFP si Reuters. Oriol Junqueras,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Actiunile operatorilor de telecomunicatii Orange si Deutsche Telekom inregistrau cresteri semnificative luni dupa-amiaza, dupa ce cotidianul Le Monde a publicat un articol conform caruia anul trecut cele doua firme au purtat discutii in vederea unei fuziuni, informeaza Reuters.

- Autoritatile din Somalia au anuntat ca au salvat joi 32 de copii care se aflau intr-o scoala condusa de al-Shabaab (Tineri), dupa ce acestia au fost recrutati de gruparea islamista terorista afiliata Al-Qaida, scrie Reuters. „Cei 32 de copii sunt in siguranta, in grija guvernului. Este regretabil…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Operatorul sistemului romanesc de transport si sistem al gazelor, Transgaz, vrea sa se asocieze cu compania spaniola Regasificadora del Noroeste (Reganosa) pentru a participa la procesul de privatizare a...

- O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de catre Financial Services, divizia financiara a gigantului chinez de comert online Alibaba Group Holding, transmite Reuters.

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . “Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Achizitia urmeaza sa fie facuta de la la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar…

- Grupul german Daimler AG va cumpara o participatie majoritara in Chauffeur Prive, rivalul mai mic al celebrei Uber, care ofera servicii de ride-hailing (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), transmite Reuters.

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, spune ca vanzarile au scazut cu 4 procente, ajungand la 6,74 miliarde de euro in ultimul trimestru, in comparatie cu aceiasi perioada a anului trecut. Analistii de la Reuters prevedeau o crestere cu 2%. Actiunile H&M au scazut cu 15% dupa…

- Retailerul global de imbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va inchide mai multe magazine dupa ce a inregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, precum si alte branduri printre care si COS, Weekday…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile...