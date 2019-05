Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au manifestat marți la Praga impotriva noului ministru al Justiției, acuzat ca franeaza anchetele judiciare impotriva premierului Andrej Babis, inculpat pentru frauda cu fonduri europene, scrie...

- Manifestantii sustin ca ministrul Justitiei ar putea compromite sistemul judiciar exact cand procurorii urmeaza sa decida daca il vor inculpa pe premierul Andrej Babis intr-o investigatie privind fraude cu fonduri europene. Premierul Babis a negat ca ar fi comis fapte ilegale.In Cehia,…

- Zeci de mii de persoane au protestat marti seara, la Praga, cerand demisia ministrului ceh al Justitiei, Marie Benesova, informeaza agentia Associated Press si postul Fox News, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea: Trebuie eliminata pensia speciala pentru parlamentari Manifestantii…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru premierul Andrej Babis, investigat intr-un dosar de…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Tudorel Toader a anuntat joi ca va merge la Guvern, unde ii va prezenta premierului Viorica Dancila demisia sa din functia de ministru al Justitiei. ‘Merg la Guvern si prezint doamnei prim-ministru demisia din functia de ministru al Justitiei. Domnia sa va decide ce face cu aceasta demisie, cel mai…