Cehia.Cel mai mare protest din ultimii 30 de ani. Zeci de mii de oameni cer demisia premierului

- Alianta Cetatenilor Nemultumiti (ANO), partidul populist al premierului ceh Andrej Babis, a castigat alegerile europarlamentare din Cehia, cu 21.2% din voturi, urmand sa obtina sase mandate de eurodeputat, cu doua mai mult decat in 2014, transmit EFE si Xinhua, care citeaza datele anuntate duminica…

- Zeci de mii de cehi cer in strada, la Praga, demisia noului ministru controversat al Justiției. Demnitarul e acuzat ca franeaza urmarirea judiciara impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subvenții europene.

- Aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat in centrul capitalei Cehiei pentru a treia saptamana de proteste, informeaza presa ceha.Procurorii urmeaza sa decida daca il vor pune sub acuzare pe premierul Andrej Babis pentru presupuse fraude care implica fonduri europene.Protestarii…

- Mii de cehi au manifestat din nou luni la Praga impotriva noului ministru controversat al justitiei care, in opinia lor, ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP.…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…

- Republica Ceha este pregatita sa sustina o amanare a datei Brexit-ului la apropiatul Consiliu European, a anuntat miercuri premierul ceh Andrej Babis, citat de Reuters. ''Suntem gata sa sprijinim amanarea Brexit-ului dincolo de data de 29 martie, Regatul Unit trebuie sa indice scopul exact al…