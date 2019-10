Cehia trebuie să construiască reactoare nucleare chiar dacă încalcă legislaţia UE (premierul Andrej Babis) Centralele nucleare pe care grupul de utilitati CEZ, controlat de statul ceh, le are la Dukovany si Temelin, asigura aproximativ 38% din necesarul de energie electrica al Cehiei. Conform calendarului actual, centrala de la Dukovany ar urma sa functioneze pana in anul 2035. Guvernul vrea ca CEZ sa conduca proiectele nucleare dar compania a cerut garantii de stat ca unitatile vor fi viabile si vor fi profitabile pentru actionari. La nivelul UE, mai mult de o treime din electricitate este generata de reactoarele nucleare iar Babis sustine ca energie nucleara ar fi o alternativa cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

