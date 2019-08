Potrivit unui document publicat pe pagina sa de Internet, Ministerul de Finante a revizuit prognoza de crestere pentru acest an la 2,4% de la 2,5%, in timp ce prognoza pentru anul viitor a fost redusa la 2,2% de la 2,3%. In acelasi document se precizeaza ca in 2020 cresterea economica a Cehiei va continua sa fie sustinuta de consumul intern, care se va reduce usor.



De asemenea, Ministerul de Finante al Cehiei subliniaza ca aceste prognoze sunt supuse la numeroase riscuri, printre care Brexitul, politicile comerciale protectioniste si modificarea sentimentului investitorilor straini.…