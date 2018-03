Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cehi au protestat luni seara la Praga si in alte zece orase orase impotriva numirii deputatului comunist Zdenek Ondracek, fostul ofiter de politie care a a participat la reprimarea protestelor de masa impotriva regimului totalitar din ianuarie 1989, ca sef al unei comisii parlamentare responsabile…

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus, marti, candidatura in cadrul alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc la data de 22 aprilie, iar opozitia venezueleana a anuntat ca va boicota scrutinul, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, a exercitat presiuni pentru extradarea in Rusia a unui cetatean rus suspectat de Washington ca a desfasurat atacuri cibernetice asupra unor tinte americane si de Moscova ca a comis fraude pe internet, a anuntat sambata ministrul ceh de Justitie, Robert Pelikan,…

- Joi, 22 februarie 2018, a avut loc ședința Adunarii Generale a Colegiului Consilierilor Juridici Alba, la hotelul Transilvania din Alba Iulia. In sala de conferințe a hotelului Transilvania din Alba Iulia, a avut loc ședința Adunarii Generale a Colegiului Consilierilor Juridici Alba, ocazie cu care…

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat alegerile…

- La data de 29 ianuarie a.c., politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- Bruxelles-ul a sperat pana in ultima clipa intr-o rasturnare de situație la Praga. Dar surpriza nu a aparut: euroscepticul Milos Zeman a caștigat alegerile prezidențiale in fața pro-europeanului Jiri Drahos la o diferența de numai 150.000 de voturi

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a fost reales in functie, dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, cu 51,9% din sufragii, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor anuntate de televiziunea publica ceha dupa…

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Prospera republica ceha organizeaza vineri si sambata un scrutin prezidential strans, intr-un al doilea tur in care se vor confrunta presedintele pro-rus actual, Milos Zeman, si rivalul sau pro-european Jiri Drahos, scrie AFP.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a anuntat, vineri, ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidentiale din martie 2018. "Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte", a declarat el-Sisi, intr-un discurs transmis de televiziunea publica.Candidatii isi pot depune…

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti.Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis (foto) si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a Legislativului de la Praga.

- Un accident cumplit a avut loc în apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de camioane și vehicule au fost implicate într-un carambol, care a avut loc pe o autostrada. Mai mulți români se aflau în apropiere, cel mai probabil șoferi de…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP. …

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- Noii ministri desemnati de alianta de guvernare de la Chisinau au depus miercuri juramantul de investire, decretele de numire a acestora in functie fiind semnate de seful legislativului, Andrian Candu, care exercita interimar functia de presedinte al tarii, printr-o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Cristina Neagu a castigat detasat, cu un procent de 52%, ea adunand 15.185 de voturi. Neagu a fost urmata la distanta considerabila de unguroaica Anita Gorbicz, cu 38% din voturi. Norvegiana Nora Mork a adunat 4% din voturi, Iveta Luzumova (Cehia) a strans 3%, Katarina Bulatovic (Muntenegru) a avut…

- Noul senator de Alabama, democratul Doug Jones, a depus juramantul miercuri in Senat, ca si colega sa de Minnesota Tina Smith, a carei intrare in camera superioara a Congresului Statelor Unite ridica numarul senatoarelor la 22 din totalul de 100 de membri, un record, transmite AFP. Grupul…

- La Reședința de stat, in prezența președintelui Republicii Moldova, Rodica Antoci, a depus juramantul in calitatea sa de președinte al Autoritații Naționale de Integritate, iar Lilian Chișca in calitatea sa de vicepreședinte al ANI.

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Cum ar arata o colecție de fotografii de brazi din jurul lumii? Cum moldovenii sint pretutindeni, ideea nu pare chiar atit de nerealizabila. Unde se afla cel mai frumos pom de Craciun, vedeți in fotografiile de mai jos. Pozele au fost facute in Madrid, Spania, Haifa, Israel Vatican Milano, Italia, Bologna,…

- Zeci de aleși, cei mai mulți de la Partidul Social Democrat, au vorbit in plenul Camerei Deputaților o singura data: cand au depus juramantul de credința fața de patrie. Parlamentarii PSD reprezinta cel mai mare grup politic din Legislativ, cu 152 de membri. Dintre aceștia, 18 aleși nu au vorbit…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri în fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, în timp ce opozantul Alexei Navalnîi, a carui candidatura…

- Marile orașe ale lumii s-au imbracat in straiele de sarbatoare pentru perioada Craciunului. Fiecare oraș a dorit parca sa aiba un brad de Craciun cat mai spectaculos, fie ca au ptat pentru brazi eco sau brazi… 3D. Va prezentam mai jos cei mai frumoși brazi de Craciun in 2017. Dortmund, Germania Orașul…

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- "Am incercat sa luam legatura cu reprezentantii firmei de transport din Oradea, dar nu raspunde nimeni. Doar soferii au reusit sa ia legatura cu sefii lor si i-au pus sa caute singuri un service, sa repare autocarul. Probabil nu au alta masina de schimb. Au trimis in schimb doi mecanici sa repare…

- Alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape de finalizare, sustin sursele. …

- Compania Elbit Imaging, care detine 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui anunt de pe bursa. Potrivit datelor ZF, Revetas Capital, un fond de investitii fondat si administrat de Eric…

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…

- Vestea conform careia Roxana Dobre și-a lasat soțul, pentru a se arunca in brațele fostului iubit, a cutremurat lumea mondena. Dupa cateva zile de incertitudine, in care s-a spus ca focoasa bruneta a plecat in Cehia, la Praga, femeia și-a facut apariția. Primul om cu care aceasta s-a vazut a fost...…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.