Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul ceh examineaza o posibil inculpare a premierului Andrej Babis dupa ce un raport al Uniunii Europene a relevat ca afacerile acestuia au beneficiat in mod fraudulos de subventii europene, transmite dpa potrivit Agerpres. 'Ceea ce este scris (in raport) este grav si ar putea forma temeiul…

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene în contextul în care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este în situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, potrivit Mediafax.Daca vor fi confirmate…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este in situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, citat de agentia Reuters, potrivit mediafax.Daca vor…

- Alianta Cetatenilor Nemultumiti (ANO), partidul populist al premierului ceh Andrej Babis, a castigat alegerile europarlamentare din Cehia, cu 21.2% din voturi, urmand sa obtina sase mandate de eurodeputat, cu doua mai mult decat in 2014, transmit EFE si Xinhua, care citeaza datele anuntate duminica…

- Miscarea populista ANO a premierului Cehiei, miliardarul Andrej Babis, porneste ca favorita in alegerile europene de vineri si sambata, in ciuda unui val de proteste antiguvernamentale, relateaza AFP potrivit Agerpres Inculpat pentru presupusa frauda cu subventii europene, Babis, in varsta…

- Fosta membra a partidului social-democrat CSSD, in prezent independenta, Marie Benesova urmeaza sa fie numita marti de presedintele Milos Zeman, personaj extrem de favorabil premierului Babis si viitorului ministru al justitiei. Demonstrantii, care au scandat ''Justitie independenta!'', ''Nu suntem…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…