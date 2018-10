Miscarea populista ANO a premierului ceh Andrej Babis, prima forta politica a tarii, a castigat alegerile municipale in majoritatea covarsitoare a oraselor de resedinta din regiuni, dar a suferit un esec usturator in capitala Praga, in ciuda unei campanii scumpe, relateaza AFP. ANO s-a impus in toate marile orase, mai putin la Liberec, al cincilea oras, in urma scrutinului de vineri si de sambata considerat ca un prim test de la instalarea cabinetului sau minoritar in iunie, conform rezultatelor oficiale comunicate duminica. La Praga, oras-regiune si bastion traditional al dreptei, miscarea centrista…