Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ceh Milos Zeman le-a multumit sustinatorilor sai pentru 'ultima victorie politica', dupa câstigarea unui nou mandat de cinci ani în urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru functia suprema în stat, transmite dpa.

- Presedintele ceh Milos Zeman le-a multumit sustinatorilor sai pentru 'ultima victorie politica', dupa castigarea unui nou mandat de cinci ani in urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru functia suprema in stat, transmite dpa.Zeman, 73 de ani, a obtinut o victorie stransa in fata independentului…

- Milos Zeman, actualul președinte al Repulicii Cehe, a caștigat un al doilea mandat de cinci ani, in urma alegerilor prezidențiale, invingand-ul pe oponentul Jiri Drahos, transmite euronews.com.

- Presedintele ceh Milos Zeman le-a multumit sustinatorilor sai pentru 'ultima victorie politica', dupa castigarea unui nou mandat de cinci ani in urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru functia suprema in stat, transmite dpa. Zeman, 73 de ani, a obtinut o victorie stransa…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a fost reales in functie, dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, cu 51,9% din sufragii, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor anuntate de televiziunea publica ceha…

- Presedintele in functie din Republica Ceha, Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, a castigat un al doilea mandat prezidential, obtinand un procent de 52% din voturi, in detrimentul academicianului Jiri Drahos, care nu detine experienta politca, informeaza site-ul postului BBC.

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a fost reales in functie, dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, potrivit numararii a circa 95% din buletinele de votrelateaza AFP citata de Agerpres.

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters. Zeman, cunoscut…

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cehia a debutat vineri si se incheie sambata, iar castigatorul va fi decis intre presedintele in exercitiu Milos Zeman, catalogat drept eurosceptic si prorus, si academicianul liberal Jiri Drahos, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cei 8,4 milioane de alegatori cehi sunt chemati vineri si sambata la sectiile de vot pentru a-l alege, in al doilea tur de scrutin, pe seful statului, avand de optat intre presedintele in exercitiu Milos Zeman (prorus) si Jiri Drahos (proeuropean), transmit dpa si AFP. In primul tur al…

- Prospera republica ceha organizeaza vineri si sambata un scrutin prezidential strans, intr-un al doilea tur in care se vor confrunta presedintele pro-rus actual, Milos Zeman, si rivalul sau pro-european Jiri Drahos, scrie AFP.

- Milos Zeman a declarat ca va accelera procesul de numire al lui Babis, in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale. ”Jiri Drahos nu va avea oportunitatea de a face o nominalizare”, a declarat presedintele ceh, facand referire la contracandidatul sau din turul doi al alegerilor prezidentiale.Turul…

- Presedintele in exercitiu ceh Milos Zeman il va numi inca o data pe Andrej Babis in functia de prim-ministru indiferent de rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cehia, prevazut pentru 26 si 27 ianuarie, a anuntat marti seful statului ceh, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP. …

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP.

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, a ciștigat primul tur al alegerilor din Cehia, informeaza Agerpres. Zeman, in virsta de 73 de ani, cunoscut de asemenea pentru opiniile sale prochineze si antimusulmane, este creditat cu 41,99% din sufragii. El se plaseaza inaintea fostului presedinte…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- Presedintele prorus în exercitiu, Milos Zeman, un veteran al stângii, s-a plasat în frunte sâmbata, la sfârsitul celei de-a doua zile a primului tur al alegerilor prezidentiale în Republica Ceha,

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, un veteran al stangii, s-a plasat in frunte sambata, la sfarsitul celei de-a doua zile a primului tur al alegerilor prezidentiale in Republica Ceha, informeaza AFP citand rezultatele partiale dupa numararea a 50% din voturile exprimate. Zeman,…

- Presedintele in exercitiu Milos Zeman, prorus si veteran al stangii, este in fruntea primului tur al alegerilor din Cehia, dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, relateaza AFP, conform news.ro.Zeman, in varsta de 73, cunoscut pentru opiniile prochineze si antimusulmane, este creditat…

- O femeie si-a dat jos bluza si s-a repezit spre presedintele ceh Milos Zeman, strigandu-i, in limba engleza, "Zeman - tarfa lui Putin", chiar cand seful statului se pregatea sa voteze in scrutinul prezidential desfasurat vineri, relateaza Reuters.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Aproximativ 8,4 milioane de cehi sunt asteptati vineri si sambata la urne pentru a-si alege presedintele, favorit fiind actualul sef al statului Milos Zeman, un veteran de stanga prochinez si prorus.

- Presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie. Dintre cei opt contracandidati ai actualului sef al statului,…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Presedintele ceh Milos Zeman conduce in sondaje inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc vineri si sambata, insa actualul sef al statului ar putea fi pus in dificultate daca se va confrunta in turul al doilea cu Jiri Drahos, candidat centrist proeuropean, transmit AFP si Reuters. In afara…

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Romania a fost eliminata inca din optimile Campionatului Mondiale de Handbal Feminin. ”Tricolorele” au pierdut cu 28-27 in fata Cehiei, desi Romania a condus tot meciul. Cehia a revenit insa pe final si a marcat golul victoriei la ultima faza. Cristina Neagu spune ca a fost o eliminare foarte dureroasa…

- Reprezentativa de handbal feminin evolueaza, astazi, in „optimile” Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Elevele lui Ambros Martin sunt mari favorite la calificarea in sferturile de finala, dupa evoluțiile aproape perfecte din faza grupelor

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei sustine, astazi, de la ora 18.30, meciul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, impotriva selectionatei Cehiei.Partida se disputa la Leipzig, de la ora 18.30, si este transmisa in direct de TV Telekom Sport.Romania s a clasat pe…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a efectuat astazi un antrenament inaintea partidei de maine, din optimile de finala ale Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Partida va incepe la ora 18:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1.…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Guvernul Cehiei în exercițiu își va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat premierul Bohuslav Sobotka, deschizând calea unei noi administrații în urma alegerilor legislative din luna octombrie. Președintele ceh intenționeaza sa-l…

- Guvernul Cehiei in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters.Presedintele ceh Milos Zeman…

- 'Mai mult din 98% din teritoriu este deja sub controlul trupelor guvernamentale din Siria. Mai exista inca focare de rezistența, dar acestea dispar rapid in urma atacurilor forțelor noastre aeriene și ale aliaților sirieni", a spus Putin.Zeman, unul din puținii lideri europeni care nu iși…

- Procorurii cehi au cerut, marti, Parlamentului de la Praga sa ridice imunitatea lui Andrei Babis, mandatat sa formeze un nou Guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda a fondurilor europene, informeaza agentia de stiri CTK, citata de site-ul Reuters.…

- Fotbaliștii echipei nationale de tineret a Republicii Moldova au incheiat anul competițional cu o infrangere. Micii "tricolori" au pierdut cu 1-3 partida de la Chisinau jucata in compania reprezentativei similare a Cehiei in preliminariile Campionatului European din 2019.

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI.

- Fostul premier Mirek Topolanek și fostul șef al Academiei de Științe Jiri Drahos apar ca principalii adversari ai președintelui Milos Zeman, favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Cehia, in ianuarie, pentru care depunerea candidaturilor s-a incheiat marți, transmite AFP. Milos Zeman,…