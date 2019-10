Foarte popular si in strainatate, mai ales in Germania, Karel Gott a murit la 1 octombrie in locuinta sa din Praga, dupa o indelungata suferinta provocata de leucemie.

"M-am temut intotdeauna de acea zi si, cand am auzit vestea mortii sale, lumea mea s-a prabusit", a declarat pentru AFP Pavel Sychra, venit la Praga din orasul Vyskov, estul Poloniei.

Primii fani ai lui Gott au inceput sa se adune joi seara in fata Palatului Zofin, care gazduieste un centru cultural si un loc de concerte pe insula Slovansky, de pe raul Vltava, si au petrecut noaptea acolo. Ei au depus flori si mici…