- Presedintele ceh, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…

- Cehia va continua sa majoreze bugetul alocat apararii pentru a atinge pragul de 2% din PIB in anul 2024, a declarat marti prim-ministrul Andrej Babis, transmite Reuters. 'Partea principala a activitatii (NATO) are loc in statele membre, in construirea capabilitatilor lor defensive astfel incat sa…

- OUG de modificare a legilor justitiei este o masura justa, declara la RFI deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, care calfica noile proteste de strada fata de acest act normativ ca fiind ilegale si regreta ca organele statului nu aplica legea.Nicolae Bacalbasa a declarat la RFI Romania ca ”aceste…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…