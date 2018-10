Republica Ceha isi va retrage un diplomat de la ambasada sa din Arabia Saudita ca reactie la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe ceh Tomas Petricek, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.

'Republica Ceha va reactiona rechemand in tara unul dintre diplomatii sai de la ambasada din Riad', a spus ministrul in cadrul unei conferinte de presa.

O purtatoare de cuvant a ministerului a declarat ca un diplomat din Ministerul ceh al Agriculturii va parasi misiunea din capitala Arabiei Saudite.



Zece diplomati lucreaza in prezent…