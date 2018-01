Stiri pe aceeasi tema

- Compania Twitter, care analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din anul 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori ca au fost expusi unui continut generat de un presupus serviciu rus de propaganda, transmit Reuters si Deutsche Welle.

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti.Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, incalcandu-se astfel sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. "Rusia nu ne ajuta deloc in ceea ce priveste Coreea de Nord. Ceea ce face China, strica Rusia", este de parere Trump.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP. …

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie. Dintre cei opt contracandidati ai actualului sef al statului,…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- "Desigur, este formidabil sa incep anul cu un trofeu, dar e prea mult sa gandesc la un titlu de Mare Slem in acest moment", a declarat jucatoarea romana de tenis Simona Halep, liderul mondial, citata de Reuters dupa ce a castigat sambata turneul WTA de la Shenzhen (China). Dupa ce a invins-o…

- Tenismena din Rusia, Maria Sharapova a fost eliminata in semifinalele turneului de la Shenzhen de Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului. Katerina Siniakova va fi adversara Simonei Halep in finala furneului din China, meci care se va disputa maine de la ora 8.00. Simona Halep are ocazia sa isi ia…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Fostul președinte al Academiei de Științe din Rusia, Yuri Osipov, i-a prezentat astazi lui Vladimir Putin cea mai mare enciclopedie rusa. Unele publicații din Rusia atrag atenția asupra faptului ca articolul despre Putin a ocupat mai mult spațiu decat despre oamenii de cultura.

- Oameni de stiinta din China au creat un material cu structura spongioasa care este capabil sa separe petrolul si apa si care ar putea fi utilizat cu succes in tratarea apelor contaminate de canalizarile industriale, informeaza Xinhua marti.Un studiu dedicat acestei descoperiri, realizata de…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Optimi de finala 10 decembrie 18.30 Ungaria – Franța 18.30 Serbia – Muntenegru 21.30 Danemarca – Germania 21.30 Suedia…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters.

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay 29-17 VIDEO Franta – Slovenia 23-24, sambata – 2 decembrie, ora 19.00, Telekom…

- Materia intunecata este invizibila cu ajutorul telescoapelor, iar existența ei a fost dedusa doar prin intermediul forței gravitaționale pe care ea o exercita asupra altor obiecte cosmice. Primul satelit astronomic chinez, lansat in urma cu doi ani la altitudinea de 500 de kilometri in cautarea…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Fostul premier Mirek Topolanek și fostul șef al Academiei de Științe Jiri Drahos apar ca principalii adversari ai președintelui Milos Zeman, favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Cehia, in ianuarie, pentru care depunerea candidaturilor s-a incheiat marți, transmite AFP. Milos Zeman,…

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…

- Declaratie dura a presedintelui american. Mai exact, Donald Trump a declarat ca Rusia stanjeneste eforturile Statelor Unite de a solutiona problema programului nuclear al Phenianului, in timp ce China este de ajutor in aceasta chestiune, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.