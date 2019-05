Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au manifestat marți la Praga împotriva noului ministru al Justiției, acuzat ca frâneaza anchetele judiciare împotriva premierului Andrej Babis, inculpat pentru frauda cu fonduri europene, scrie AFP."Suntem cel puțin 50.000 aici, dintre care circa…

- Manifestațiile vin pentru ca in opinia lor ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP. Circa 20.000 de persoane s-au adunat Piata Orasului Vechi din Praga, centrul…

- Jandarmii au intervenit, joi, la Cluj-Napoca blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde urma sa ajunga premierul Viorica Dancila. "Demisia", "Jos Guvernul", „Noi nu vrem sa conduși de hoți” si "Ne e sila de Dancila" au strigat protestatarii stransi in fata Institutului…

- Protestatarii si opozitia din Republica Ceha au temeri ca Marie Benesova ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene.Fosta membra a Partidului Social-Democrat (CSSD), astazi…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru premierul Andrej Babis, investigat intr-un dosar de…

- Fosta membra a partidului social-democrat CSSD, in prezent independenta, Marie Benesova urmeaza sa fie numita marti de presedintele Milos Zeman, personaj extrem de favorabil premierului Babis si viitorului ministru al justitiei. Demonstrantii, care au scandat ''Justitie independenta!'', ''Nu suntem…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

