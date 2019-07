Cehia a aprobat în 2018 numai 47 de cereri de azil, din 1.701 primite Alti 117 solicitanti de azil au primit permisiunea de a ramane in tara temporar, mentioneaza raportul, adaugand ca 1.701 persoane au depus cereri de azil in cursul lui 2018, cel mai mare numar din 2007. Majoritatea solicitantilor de azil in Cehia sunt ucraineni, georgieni, cubanezi, armeni, vietnamezi si uzbeci, noteaza DPA. Cehia este una dintre cele patru tari membre ale Grupului de la Visegrad care au lansat o ofensiva in Uniunea Europeana pentru a limita numarul de migranti in tarile lor si a bloca eforturile de redistribuire intre statele UE. Ministerul de Interne a mai precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

