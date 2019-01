CEH, între planuri și certitudinea prezentului Investiții, imprumuturi, creșterea producției de carbune sunt doar cateva din obiectivele pe care conducerea Complexului Energetic Hunedoara le are pentru acest an. Samuel Dioane, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, spera ca anul 2019 sa aduca investiții in subteranul unitaților miniere. Nu se știe de unde ar putea proveni resursele financiare pentru realizarea acestor investiții, insa exista speranțe. In plus, directorul general susține ca situația actuala a societații este și din cauza nerealizarii investițiilor in minerit. “Sa vedem ce forma se va gasi, se va diviza… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

