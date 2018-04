Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Stirbu iese la atac si vine cu critici dure la adresa Guvernului. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE, liberalul sustine ca Executivul discrimineaza si lasa fara venituri mai multe ONG-uri, dupa decizia de a creste cota de impozit pe care romanii o pot dona pentru sustinerea…

- Cotatia oficiala afisata joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele de Paste 2018, este de 4,6615 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori pascale de pana acum, informeaza Mediafax. Cotatia este cu doar un leu mai mare decat cea din zilele de…

- Daca te-ai saturat de substanțele chimice pe care le regasești de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitați prin care poți sa faci vopsea de oua naturala. In primul rand, ar trebui sa știi ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod convențional.…

- Ca in fiecare an in perioada sarbatorilor, IRIDEX Group va asigura permanența la depozitul ecologic de la Chiajna, pentru o buna desfașurare a activitaților specifice in cadrul complexului. Exploatarea corespunzatoare face ca acest depozit sa funcționeze in mod constant in parametrii pentru care a fost…

- Peste 50.000 de efective ale MAI vor fi la datorie odata cu minivacanța de Paște, anunța ministerul de resort. In urmatoarele patru zile, urmeaza sa fie organizate aproape 700 manifestari publice, evenimente culturale sau religioase la care sunt așteptați sa participe peste 250.000 de oameni. Ministerul…

- Avand in vedere faptul ca in acest weekend sansele de a fi tentati sa iesiti la un picnic, cu ocazia sarbatorii de Pasti, sunt foarte ridicate, va prezentam in cele ce urmeaza regulile de baza pe care trebuie sa le respectati atunci iesiti la un gratar, la iarba verde, astfel incat sa nu fiti amendati…

- SPECTACOL… Vasluienii sunt invitati, in cea de-a treia zi de Paste, 10 aprilie, sa ia parte la un concert special, cu muzica buna. Celebra artista care a reprezentat de doua ori Romania la Eurovision, Paula Seling, va veni in oras pentru a sustine un recital exceptional. Alaturi de ea, pe scena amplasata…

- PROGRAM KAUFLAND PASTE- Sambata, 07.04.2018, ora deschiderii va fi 7:00, iar ora inchiderii va varia in funcție de magazin in intervalul orar 16:00- 18:00. PROGRAM KAUFLAND PASTE- Duminica, 08.04.2018, magazinele Kaufland vor fi inchise.1 PROGRAM KAUFLAND PASTE- Luni, 09.04.2018, majoritatea…

- "Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute…

- Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi…

- Organizația Femeilor Liberale din Alba a organizat și in acest an, in preajma sarbatorilor de Paște, o acțiune caritabila in sprijinul unor familii cu care soarta nu a fost atat de norocoasa. Beneficiarii au fost trei familii din Barabanț, respectiv o mama singura cu trei copii minori, o alta familie…

- PASTE 2018. Inca de la inceputurile crestinismului, mielul a fost unul dintre simbolurile religioase ale noii religii, tinute la mare cinste. Profetii biblici il desemnasera sub acest nume pe Dumnezeu intrupat in om, iar Ioan Botezatorul, spusese aratandu-l pe Iisus Hristos poporului iudeu

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. In ceea ce privește pensiile, prim-ministrul a spus ca acestea nu vor putea fi incasate decat dupa sarbatorile Pascale. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei,…

- In aceasta perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta„Neron Lupascu” al judetului Buzau sunt angrenati intr-o serie de activitati ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor, precum…

- Sarbatoarea Pastelui a dus la decizia federalilor de a devansa etapa de Liga 2 de la finalul acestei saptamani. Astfel, meciurile din runda a 28-a nu se vor desfasura sambata sau duminica, asa cum a fost regula pana acum, ci mai devreme, joi si vineri. Tot vineri a fost stabilita si data de disputare…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Vesti mari pentru bugetari. Dupa ce au stat cu emotii cu privire la vestea daca vor putea intra in posesia salariilor pana la Paste sau nu, iata ca in sfarsit acestia pot rasufla usurati.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta,…

- „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște. Pensiile nu și am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta și este foarte…

- Florin Buliga, criminalul care si-a ucis intreaga familie, sotia si cei doi copii, la Brașov, le-a marturisit atat anchetatorilor, cat si avocatului sau, ca a fost foarte afectat de moartea mamei sale, pe cand el avea 14 ani și jumatate, pentru ca aceasta a murit blestemandu-l. Buliga avea 14 ani si…

- CFR Calatori informeaza ca in minivacanta prilejuita de Sarbatorile de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele feroviare in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj Napoca,…

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- A doua zi de Paște, Melania Trump a organizat ”Easter Egg Roll”, un eveniment devenit tradiție la Casa Alba. Alaturi de prima-doamna a Americii a fost, evident, președintele american Donald Trump, dar și o parte din copiii acestuia, precum Barron Trump, Tiffany Trump, Donald Trump Jr. și soția lui instrainata,…

- Negustorul necinstit iti poate vinde (da, stim, oribil!) carne de caine in loc de miel! Cunosti diferentele?Pentru ca mielul de la masa de Paste sa nu fie caine anul acesta, avem la dispozitie toate caracteristicile care sa ne ajute sa facem diferenta intre carnea de oaie si cea de catel, conform ANSVSA.…

- Prezent pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Pepe a vorbit despre viața de familie, ce va face de Paște, despre cariera sa, dar și despre discuțiile-problema din mariaj. In cadrul interviului, artistul a dezvaluit ca și-ar dori ca fetele sale sa nu devina cantarețe sau actrițe, pentru ca și-ar petrece…

- Dam START Maratonului de Evenimente din Galleria Mall – Saptamana Altfel pentru cei mici! Va așteptam in perioada 2-6 Aprilie in Galleria Mall – etaj, in intervalul orar 18:00 – 20:00 la evenimentele destinate picilor, parinților și bunicilor! Iata programul de evenimente: 02.04.2018: Atelier de Creație…

- Oana Radu va prezenta emisiunea ”Star Chef” alaturi de Nicolai Tand. Sambata, de la ora 16.30, cei doi organizeaza o competiție culinara intre artiști. Capitani de echipa vor fi Laura Lavric și Constantin Enceanu care, cu multa voie buna, vor face pregatirile de Paște, vor face drob și vor vopsi oua.…

- Angajatii multor companii de stat vor beneficia de prime de Paste, care pot ajunge la 3.500 de lei de salariat, chiar daca unele sunt pe pierdere, in timp ce firme care au inregistrat profit in ultimul an fiscal au ales sa nu acorde angajatilor aceste bonusuri, potrivit datelor centralizate de News.ro.Citeste…

- E forfota mare, zilele acestea, printre voluntarii care ii ajuta pe cei nevoiasi. Se strang haine, incaltari si alimente, iar curierii nu mai contenesc cu drumurile. Fiecare pachet va aduce bucurie in sufletele copiilor abandonati ori prea saraci ca sa-si doreasca ceva.

- In aceasta seara sunt ceremonii la Bazilica Sfantul Petru, iar maine dimineata are loc mesa de Paste, la care Papa Francisc rosteste traditionala binecuvantare 'urbi et orbi', catre cetate si catre lume.

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a precizat, vineri, ca a dispus anularea contractului privind inchirerea unor figurinelor – iepuras, care ar fi trebuit amplasate in sase gradinite din sector.

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Orice gospodina adevarata știe ca rețetele reușite se datoreaza intr-o mare masura și vaselor de gatit folosite. Care sunt motivele pentru care vasele termorezistente sunt cele mai...

- Produsele de calitate, dar mai ales preturile mai mici i-au convins pe severineni sa mearga la cumparaturi pentru Paste peste hotare, in Serbia. Marea majoritate a produselor alimentare sarbesti sunt cu 10-20% mai ieftine decat in magazinele din Drobeta-Turnu Severin. Cum produsele romanesti s-au scumpit…

- BerbecCelor nascuți in aceasta zodie le poți cumpara ceva foarte tineresc, indiferent de varsta lor. Poți sa-i faci chiar rezervare la o sala de jocuri. Se va bucura ca un copil.TaurCadoul ideal pentru nativul Taur e o zi nu de 24 de ore, ci de 48 daca s-ar putea.

- Chiar daca este finalul lunii martie, iubitorii schiului au avut posibilitatea sa practice acest sport pe partiile din Poiana Brasov. Avand in vedere conditiile meteo favorabile si starea foarte buna a partiilor, weekend-ul trecut, numarul turistilor a crescut, astfel ca s-a ajuns la peste 2 milioane…

- Se apropie sarbatorile pascale, iar odata cu acestea creste si apetitul romanilor pentru cumparaturi. Nu ne vor lipsi de pe masa de Paste carnea de miel, ouale sau cozonacul, dar pentru a nu ne pune sanatatea in pericol, comisarii de la Protectia Consumatorilor au cateva sfaturi pentru noi. Primul sfat…

- Directia de Servicii Sociale din Primaria Brasov a anuntat prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorilor Pascale din 2018 si in luna aprilie, dupa ce initial data limita era 31 martie. Potrivit reprezentantilor DSS Brasov, decizia a…

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Ouale roșii, pasca și mielul sunt nelipsite de pe masa de Paște. Cum cea mai importanta sarbatoare din creștinism este tot mai aproape, trebuie sa ne pregatim din timp sa ii surprindem pe cei dragi. Iata care este ingredientul secret pentru cea mai buna ciorba de miel.

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Primaria Timisoara organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate traditionalele casute, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori, icoane, produse handmade si decoratiuni specifice sarbatorilor…

- Ne gandim deja la sarbatorile pascale de care ne mai desparte mai puțin de o luna de zile. Reprezentanții Castelului Bran ne invita la un paște traditional. In perioada 12 martie – 16 aprilie, vizitatorii edificiului, vor putea admira un interior țaranesc din satul Maieruș, costume populare…

- Gusturile romanilor in materie de vacante Pascale s-au schimbat destul de mult in ultimul an, potrivit unui studiu bazat pe cautarile efectuate de acestia in functie de costuri si durata calatoriei.

- Administratia Complexului Energetic Oltenia si liderii sindicali discuta la negocierile pentru noul contract colectiv de munca schimbarea denumirii primei de Paște. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, sustine ca bonusul acordat in perioada sarbatorilor Pascale…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogramul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200…

- GENEROZITATE… Campanii umanitare pentru copiii si batranii din localitatea Parpanita. Doua initiative sociale, cu acelasi scop, vin in intampinarea nevoilor celor care traiesc, aici, intr-o saracie crunta. Una dintre ele se desfasoara sub motto-ul „Hraneste un suflet” si este coordonata de o tanara…

- Satul Varbila din Prahova are peste de 1.500 de locuitori, mare parte dintre ei de etnie rroma. Pentru ca cei mai mulți nu au contract cu firma de salubrizare, fiecare arunca gunoiul pe unde apuca. Pe de alta parte, cei care platesc salubritatea se plang ca mașina de gunoi vine foarte rar și doar pe…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…