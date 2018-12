Ceferistii cer de la Guvern 340 de milioane de euro si ameninta cu greva de sarbatori

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 11:40 Camera: Liberalii ameninta cu greva parlamentara daca nu le sunt supuse la vot propunerile Bucuresti, 5 dec /Agerpres/ – Liderul de grup al PNL de la Camera, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca exista posibilitatea ca liberalii sa intre in greva parlamentara in cazul in care nu…

- Primaria Capitalei anunta ca de Sarbatori vor fi folosite 9 miloane de beculete pentru iuminatul festiv al orasului, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenti. Luminitele au costat cel putin 6 milioane de lei.

- Primaria Capitalei va aloca inca 10 milioane de lei pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului printr-o noua rectificare bugetara ce se va dezbate in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, asta desi anul acesta au fost oferite mai multe sume de bani…

- Angajații Metrorex amenința cu suspendarea activitaților, in cazul in care salariile nu vor fi majorate. Libertatea.ro scrie astazi faptul ca salariul mediu din companie este de 1600 de euro, iar sindicaliștii vor o marire de 42%. Zilnic, cu metroul circula 700.000 de mii de persoane, iar in cazul in…

- Tudorel Toader spune ca miercuri va face public dosarul de candidatura a procurorului general Augustin Lazar. A amanat publicarea acestuia cu o zi deoarece marți a fost ”o zi intensa”. „Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat la începutul acestei saptamâni ca a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri.„În noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri. Azi…

- Sapte sindicate ale personalului navigant al Ryanair din cinci tari - Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda - vor declansa o greva de o zi in data de 28 septembrie, fiind afectate sute de zboruri, a informat joi Yves Lambot, purtator de cuvant al sindicatului belgian CNE, transmit AFP si Reuters…