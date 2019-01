Stiri pe aceeasi tema

- NEGOCIERI SUSPENDATE…O greva spontana s-a declansat ieri in curtea SC Rulmenti SA Barlad, pe fondul unor nemultumiri ale salariatilor privind negocierile noului Contract Colectiv de Munca, cel vechi expirand la 1 februarie. Muncitorii sunt total nemultumiti de cum decurg negocierile dintre sindicat…

- Salariatii din sanatate au beneficiat de cele mai mari cresteri de salarii din sectorul bugetar in ultimul deceniu, veniturile acestora crescand de aproape trei ori in perioada 2009- 2018. Sanatatea reprezinta singurul domeniu de la stat unde efectivul de salariati a crescut in ultimii zece ani, in…

- Minerii de la Complexul Energetic Oltenia au declanșat vineri seara o greva spontana, iar de atunci pana in acest moment, au refuzat sa mai lucreze, potrivit presei gorjene. Minerii nu vor sa fie reprezentați de liderii sindicali la negocieri, spunand ca nu mai au incredere in ei, potrivit ziarului…

- Un sindicat francez din cadrul politiei, Alliance, le-a cerut luni ”tuturor politistilor din Franta sa iasa doar pe baza de apel” miercuri si a indemnat la ”inchiderea comisariatelor”, cu scopul de a obtine de la Guvern conditii de munca si o remuneratie mai bune, relateaza AFP, informeaza News.ro.”In…

- Salariații Metrorex sunt pregatiți sa declanșeze o greva de proporții daca nu vor obține majorarile salariale dorite. Este vorba despre un procent de 42% solicitat de angajații Metrorex și, la o prima vedere, cineva poate spune ca și respectivii lucratori au tot dreptul sa ceara mariri de salariu, la…

- Angajatii de la metrou se pregatesc, in continuare, de greva, de vreme ce inca nu s-au inteles cu conducerea Metrorex in privinta semnarii contractului colectiv de munca. In cazul in care si negocierile programate pentru zilele urmatoare esueaza, trenurile subterane din Bucuresti risca sa nu circule…

- Aproape 1.500 de angajati ai Aeroportului Otopeni ar putea intra in greva daca nu se semneaza contractul colectiv de munca. Conducerea sindicatului lucratorilor din aeroport estimeaza ca doar doua ore de greva generala pot cauza pagube de peste 200.000...

- Angajații TCE Ploiești, operatorul de transport public de la nivelul municipiului, amenința cu noi proteste dupa ce, in cursul anului trecut, au declanșat mai multe greve spontane. Aceștia sunt nemulțumiți ca municipalitatea nu a achitat integral sumele aferente subvențiilor din care se acopera gratuitațile…