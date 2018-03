Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- Adidas AG va rascumpara actiuni in valoare de 3 miliarde de euro in urmatorii trei ani, potrivit Bloomberg. Board-ul companiei a aprobat marti un plan de rascumparare a actiunilor pana in luna mai a anului 2021, a transmis Adidas. Prima transa va incepe in data de 22 martie si se va ridica…

- Presedintele american Donald Trump a blocat luni, printr-un ordin executiv, preluarea ostila a Qualcomm de catre Broadcom, o tranzactie de 117 miliarde de dolari care a fost analizata de o comisie speciala din cauza riscurilor de securitate, transmite Bloomberg, conform news.ro.Trump a actionat…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri.

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding a ajuns la o participatie de 9,69% din acțiunile producatorul auto german Daimler AG, dupa achiziții de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari), in continuarea ofensivei asupra sectoarelor de inalta tehnologie europene. Zhejiang Geely a devenit…

- BAIC Motor and Daimler planuiesc sa construiasca o noua fabrica pentru Mercedes-Benz in China, incat cererea locala este in continua crestere, potrivit Bloomberg. Producatorii auto vor investi peste 1,9 miliarde de dolari intr-o noua fabrica, a anuntat BAIC in cadrul unei intalniri cu presa…

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding achizitioneaza o participatie in valoare de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari) in Daimler AG, devenind cel mai mare investitor in producatorul auto german, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Bill Gates a declarat duminica ca oamenii ultra-bogati, asa cum este el, ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ” mai mari, relateaza MarketWatch.”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar trebui sa ceara celor ca mine sa plateasca…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Administratia Trump schiteaza luni liniile mari ale planului sau de investitii in valoare de 1.500 de miliarde de dolari in infrastructuri, dintre care un numar important care se afla intr-o stare proasta si recesita o renovare urgenta, scrie AFP.

- ArcelorMittal concureaza cu un consortiu condus de grupul financiar rus VTB pentru Essar Steel India Ltd., cel mai mare producator de otel din India, presat de creditori sa-si reduca datoriile, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cate un miliard fiecare.Citeste si: Prezenta SURPRIZA la o comisie din Senat: Ministrul Muncii, chemat sa dea EXPLICATII Potrivit…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, luni, 114 miliarde dolari, in urma prabusirii principalilor indici bursieri de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din ianuarie, a dat nastere la ingrijorari legate de inflatie, scrie Bloomberg.

- Samsung Electronics a depasit in premiera Intel, devenind cel mai mare producator mondial de procesoare, grupul american detinand pozitia numarul unu din 1992, scrie Bloomberg. Samsung a raportat vanzari de 69 miliarde dolari din chip-uri, iar Intel a avut 63 miliarde dolari.

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ, scrie zf.ro.

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Cine este Masayoshi Son, fondatorul grupului SoftBank, care a creat cel mai mare fond de investitii din hi-tech, care gestioneaza 93 de miliarde de dolari. Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strâns 93 de miliarde de dolari pentru a înfiinta cel mai mare fond…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg .