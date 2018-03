Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla in stare grava la spital a socat o tara intreaga. Conform speculatiilor aparute in presa de scandal, indragita interpreta de muzica populara ar avea deja metastaze pancreatice, desi apropiatii neaga aceste informatii

- Procurorii DIICOT l-au trimis in judecata pe celebrul manelist Daniel Mocanu, caruia i se aduc acuzații grave. Cantarețul, impreuna cu mai multe persoane, a participat la demararea numeroaselor activitați ilegale, printre care și proxenetism și spalare de bani.

- Gigantul american Microsoft vrea sa creeze o platforma universala de jocuri, care sa livreze celor interesati titlurile dorite, prin streaming, intr-o maniera si impachetare similara serviciului de streaming pentru filme si seriale Netflix. Conform lui Kareem Choudhry, seful diviziei de jocuri…

- Ați auzit, probabil de sute de ori, ca viața bate filmul. Da, dar cand in pelicula joaca peste un miliard de oameni, e și mai tare, nu? In 2000, domnișoara Xue ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului din ”Piața 4 Mai”. In 2000, domnul Ye ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului…

- Petre Ispirescu descrie jucariile si jocurile din copilaria sa in Bucuresti intr-un volum aparut in 1885. Povestitorul scrie cum se confectionau unele jucarii si cum se organizau jocurile intre copii.

- Lidia Buble a reușit sa-și ia fanii prin surprindere cu schimbarea sa radicala de look. Indragita cantareața a renunțat la parul blond, facand o schimbare mai mult decat indrazneața.

- Cristina Tarcea, presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat, la prezentarea bilantului Inspectiei Judiciare, ca anul 2017 a fost unul interesant, in care "nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri".

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a stabili azi detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Noua conducere a PSD va numara 16 vicepresedinti: 8 femei si 8 barbati, cate doi pe fiecare regiune. Gabriela Firea a amenintat cu…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, afirma ca este satula de jocurile politice care se duc in Primarie, noteaza Noi.md. Edilul a facut un apel catre aleșii locali din Consiliul municipal Chișinau (CMC) sa lase jocurile și protestele politice și sa aprobe proiectul privid procurarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Totodata, numarul 2 din Comisia…

- Sony extinde gama de camere full-frame mirrorless prin lansarea noii α7 III (model ILCE-7M3). Inovația Sony în domeniul senzorilor de imagine a stat la baza camerei α7 III care încorporeaza noul senzor de imagine Exmor R CMOS de 24.2MPi, cu iluminare din spate, ce…

- Starul japonez al patinajului artistic Yuzuru Hanyu, care si-a pastrat titlul olimpic la Jocurile de la PyeongChang in ciuda unor probleme la o glezna, a afirmat, marti, la revenirea in tara, ca este pregatit pentru "o noua provocare", o saritura cvintupla, informeaza AFP. Intampinat cu mare entuziasm,…

- Aflata la granița cu județul Brașov și strabatuta de doua drumuri naționale intens circulate, comuna Chichiș ofera un potențial deosebit pentru investitori, autoritațile locale fiind gata sa ajute orice afacerist care ar dori sa inițieze o activitate economica in zona. Locuit inca din Epoca Bronzului,…

- De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un barbat cu pielea alba, parul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevarul este departe de aceasta imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetari au relevat faptul ca, cel mai probabil, Iisus ar fi avut pielea inchisa la culoare și parul…

- Miercuri, 28 februarie, incepand cu ora 9.30, are loc tragerea la sorți pentru jocurile de baraj in vederea promovarii in Liga a treia. Departamentul Competitii din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit ca tragerea la sorti pentru jocurile de baraj pentru promovarea in Liga a treia, editia 2018-2019,…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Hirscher, in varsta de 28 ani, marele favorit al concursului de duminica, l-a devansat cu 01sec.27/100 pe norvegianul Henrik Kristoffersen, medaliat cu argint, si cu 01sec.31/100 pe francezul Alexis Pinturault, care a intrat in posesia medaliei de bronz.Austriacul,…

- O fotografie postata de celebrul actor și fost guvernator al statului California, Arnold Schwarzenegger, a devenit virala pe internet. In imagine, vedeta apare dormind pe trotuar, in fața statuii sale din bronz.

- Cantareața Lavinia Pirva a publicat o imagine in care apare alaturi de soțul ei, Ștefan Banica Junior, in intimitatea casei lor. In toamna anului trecut, Lavinia Pirva a devenit soția cu acte in regula a lui Ștefan Banica Junio r, cei doi casatorindu-se in mare secret. Deși formeaza o familie, cei doi…

- Conform POCOG, 19 cazuri noi au fost confirmate duminica dupa-amiaza. Oficialii sud-coreeni au precizat totodata ca, din cele 177 de persoane afectate, 68 si-au venit si au fost scoase din carantina, reluandu-si activitatea in cadrul Jocurilor.Virusul, care provoaca diaree si varsaturi,…

- Olandezul Sven Kramer a devenit a treia oara consecutiv campion olimpic in proba de patinaj viteza pe distanta de 5.000 m, impunandu-se duminica la Jocurile de la PyeongChang, in fata canadianului Ted-Jan Bloemen si a norvegianului Sverre Lunde Pedersen. Campion la Vancouver 2010 si Soci…

- Mersul la sala vine insasi cu anumite pericole, avertizeaza doctorii. Bigorexia, adica obsesia pentru masa musculara, a ajuns sa afecteze unul din zece barbati in tarile dezvoltate. Gina Pistol, DE NERECUNOSCUT. I-a innebunit pe barbati cand a aparut la sala de sport FOTO Bigorexia…

- Compania SpaceX a lui Elon Musk a lansat cu succes cea mai puternica racheta de pana acum. La bordul rachetei se afla și o mașina Tesla Roadster, cu o momaie imbracata in costum de cosmonaut la bord.

- Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, de la au debutat joi in Coreea de Sud, asa cum era prevazut, cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere. A XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna se va desfasura in Republica Coreea (Coreea de Sud), intre 9 si 25 februarie…

- Conflict intre doua directoare. Cel puțin, așa susține un cititor ar ”Expresului”, care a expediat o scrisoare la redacție. Cica, potrivit dansului, directoarea gimnaziului din Gherman, Margarita Tolocica, o acuza pe directoarea liceului din Sculeni, Iulia Ciuvaga, ca-i ia copiii din instituție. De…

- Treisprezece sportivi rusi si doi antrenori, suspendati pentru dopaj iar apoi exonerati de catre Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sunt eligibili pentru participarea la JO de iarna editia 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat sambata Comitetul International Olimpic (CIO), citat…

- Bucharest Gaming Week a strans la prima ediție peste 10.000 de pasionați de esports, gameri dedicați și oameni din industria de game development din Romania, majoritatea participanților fiind prezenta in weekendul 27-28 ianuarie. Vizitatorii au participat la numeroase activitați care s-au desfașurat…

- Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, respinge informatiile conform carora Procuratura Generala ar fi afiliata politic. El sustine ca unele institutii de presa creeaza aceasta perceptie in randurile populatiei precum ca organele de drept sunt influentate politic.

- Primaria Bistrita a inaugurat vineri o partie de schi pe care s-au cheltuit nu mai putin de 5,5 milioane de euro, asta dupa ce investitia a stat nefolosita doua sezoane, din cauza temperaturilor crescute. Chiar in ziua inaugurarii, un schior a suprins un cablu de la telescaun ce sta sa se rupa.

- Jocurile olimpice au o lunga si bogata traditie, iar oameni din intreaga lume urmaresc fascinati competitiile ce au loc o data la patru ani. Acum un secol insa, mai exact din 1912 pana in 1948, intre competitii se afla si cea de arte in cadrul carora scriitori, sculptori, pictori sau muzicieni erau…

- Bustul lui Alexandru Ioan Cuza a fost sculptat din nou din zapada inghetata, in apropierea zilei Unirii Principatelor, de catre barbatul din Galati care si anul trecut a realizat in acelasi mod bustul domnitorului, dar si pe cel al poetului Mihai Eminescu si o replica a statuii ”Cumintenia Pamantului”,…

- „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit in strada”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Digi24. „Daca oamenii ies pentru…

- Ne amintim cu nostalgie proverbele transmise de generatii si constatam, odata cu trecerea anilor, ca acestea sunt adevaruri si lectii de viata. Rolul parintilor si bunicilor este de a educa inca din copilarie si adolescenta copii din punct de vedere moral, social, dar, important este sa le formeze…

- Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

- Keo, fostul iubit al Andreei Balan, este un tata fericit, dupa ce iubita lui, Misty, a adus pe lume la finalul lunii decembrie o fetita perfect sanatoasa, care a venit mai devreme cu doua saptamani decat era preconizat.

- Premierul demisionar Mihai Tudose a plecat, luni, in jurul orei 23,25, de la Palatul Victoria. El a fost condus la iesirea din sediul Guvernului de doi dintre colaboratorii sai, Felix Rache si Florin Vodita. Mihai Tudose a venit luni seara la Palatul Victoria, dupa sedinta Comitetului…

- Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, dezvaluie faptul ca succesorul sau in aceasta functie, Bogdan Stan, era pasionat de jocurile de poker. Stan a fost demis la sfarsitul anului trecut de Mihai Tudose, insa Dragnea l-a numit mai apoi la Curtea de Conturi. „Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala,…

- In plin declin al vanzarilor diesel la nivel mondial, cea mai vanduta mașina din SUA primește in premiera absoluta o versiune pe motorina. Animata de un V6 de 3.0 litri produs in Europa care dezvolta 253 CP și aproape 600 Nm.

- Compania suedeza de imbracaminte H&M si-a cerut scuze luni si a anuntat ca retrage o fotografie care i-a adus numeroase acuzatii de rasism, in special pe retelele de socializare, potrivit AFP.

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…

- De cand s-a intors din Asia, Liviu Varciu nu se mai dezlipeste de fiica lui cea mica, Anastasia. Devenit tatic pentru a doua oara, acesta se impica cat poate de mult in cresterea micutei si are grija sa ii acorde toata atentia sa.

- Daca economia Romaniei va creste cu 5% in 2018, va fi ceva extraordinar, dar sa fim atenti la supraincalzire si ulterior corectiile care vor veni inevitabil ►Ce a fost pana acum pe piata muncii este nimic fata de ce va fi in 2018 ►Antreprenorii romani cu afaceri stabile vor dori sa le vanda ►Dobanzile…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis, dar pe langa aceasta, in plan intern, Klaus Iohannis a dus un razboi politic total cu cei din coaliția de guvernare, cu jocuri de culise și mișcari de…

- „Ajutor! Daca cineva il cunoaște pe nemernicul din imagine, il rog sa dea un semn... In data de 28 decembrie, la ora 12.15 individul din imagine a sustras dintr-o mașina un notebook, pe strada Oituzului nr. 1...”. Acesta este mesajul unui bistrițean care spera sa-și recupereze cumva obiectul furat.