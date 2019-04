Cedry2k, Sisu Tudor, Carbon & +20 de alti artisti vor canta la Concertul Caritabil TIMP pentru INIMA

Duminica, 7 aprilie, incepand cu orele 20.00, Silver Church Bucuresti isi deschide portile, iar noi ne deschidem inimile pentru a o ajuta pe Elena-Ramona Poplahov, prin concertul caritabil TIMP pentru INIMA. Ea are nevoie de 21.000E pentru a efectua de urgenta doua operatii la inima. Ramona sufera de o boala rara, sindromul Marfan, ce ii afecteaza mai multe organe interne, printre care si inima, cel mai afectat organ. In seara evenimentului, accesul in locatie se va permite numai in baza unei donatii minime de 30 lei, in urna sigilata si special amplasata in club. Banii stransi in urma evenimentului…