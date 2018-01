Stiri pe aceeasi tema

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Politia ungara i-a prins dupa ce avionul a ramas impotmolit pe un teren arabil si n-a mai putut sa-si ia zborul. sint in continuare cautati pilotii. Autoritatile cred ca imigrantii au venit din Ucraina. Ce este surprizator: avionul a fost gasit la 80 de kilometri de granita, cu alte cuvinte a parcurs…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook."Un…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Sute de romani s-au facut pur si simplu de ras atunci cand au fost 'calcati' de autoritati. Acestia au oferit explicatii penibile atunci cand au fost luati la intrebari in privinta averii. Fiscul a verificat anul trecut averile a peste 160 de romani instariti si pe 50 dintre ei i-a dat pe mana procurorilor.…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima, prin comunicate de presa, “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului…

- La sfarșitul lunii martie, la Budapesta, va avea loc un nou eveniment de eSport dedicat mai multor jocuri, cu un fond de premii total de un milion de dolari, dar care va fi rezervat exclusiv echipelor din Republica Ceha, Ungaria, Slovacia și Polonia – de aici și denumirea de V4. Mai…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- Corona Brașov Wolves se va confrunta joi, 11 ianuarie, de la ora 18.30, cu Dunarea Galați, partida care va conta pentru Campionatul Național. Pentru aceasta partida, este anunțata revenirea atacantului rus Knyazev, care a fost plecat pentru rezolvarea unor probleme legate de viza de sedere in Romania.…

- Fehervari Titanok a invins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 4-3 (2-2, 0-1, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Pentru harghiteni, care au condus cu 3-2, au marcat Tamas Farkas (15:43), Zoltan Molnar (19:46) si Peter…

- Serviciilor de Internet din Ungaria li se va aplica, dupa 1 ianuarie, TVA de 5%, in scadere de la 18%, potrivit site-ului politics.hu, citat de HotNews.ro. Sursa citeaza Ministerul Economiei de la Budapesta, potrivit caruia scaderea de 13 puncte procentuale ...

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub bancheta unui tren international. Ieri, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din tara, in trenul Inter Regio care circula pe relatia Bucuresti…

- Sistemul penitenciar din Romania a ramas aproape la fel in 2017, detinutii din inchisorile din tara confruntandu-se tot cu supraaglomerarea din celule, dar si cu conditiile improprii. Asta desi Curtea Europeana a Drepturilor Omului a cerut Romaniei un plan de masuri pentru rezolvarea problemelor.

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, a transmis dpa, preluata de Agerpres. Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Parlamentul ungar a extins dreptul la subventia pentru inceperea vietii si asupra copiilor maghiari care se nasc in strainatate, informeaza agentia ungara MTI . Parlamentul de la Budapesta a adoptat modificarea legislativa marti, cu unanimitate de voturi.

- Guvernul ungar, care se lupta de doi ani impotriva cotelor obligatorii de repartizare a migrantilor in cadrul UE, a salutat joi declaratiile presedintelui Consiliului European, polonezul Donald Tusk, care a afirmat ca aceasta masura este "ineficienta", scrie AFP.

- Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva. Parlamentarii Partidului Socialist, ai Coalitiei Democratice si ai formatiunii ecologiste LMP au refuzat sa voteze.Vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a declarat ca votul a indicat clar faptul ca "intreaga aripa…

- "Probabil, saptamana aceasta, avem proiect de hotarare de Guvern prin care suplimentam schema de personal cu 1.000 de posturi. Sper sa primeasca avizele necesare, astfel incat saptamana aceasta sa fie adoptata. Dupa aceea, lucram la un proiect de act normativ, probabil ordonanta de urgenta, prin…

- “Pentru cei care protesteaza, eu am un mesaj. Am rugamintea (...) ca cei care protesteaza, in afara de retelele de socializare de unde preiau de foarte multe ori informatii care nu sunt controlate si verificate, sa faca un efort sa se informeze, sa citeasca legile justitiei, sa vada care sunt modificarile…

- Eurodeputatul ungar Bela Kovacs, membru al partidului de extrema dreapta Jobbik, a fost pus sub urmarire penala de catre Parchetul ungar, care il suspecteaza de spionaj in favoarea Rusiei, relateaza AFP.Politicianul, in varsta de 57 de ani, este cercetat pentru 'participare la activitati de…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, tara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anuntat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia EFE. Conform unor surse din politia turca citate de acest cotidian,…

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Timisenii care au de gand sa plece inspre Ungaria pentru minivacanta de 1 Decembrie trebuie sa se inzestreze cu mult calm. Cozile la Vama Cenad si Vama Nadlac sunt infernale. „Evitati Vama Cenad , stau de mai bine de o ora jumatate in coloana și de abia ne mișcam!”, a scris Raul pe INFO TRAFIC Jud.…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranti fara o limita superioara tuturor tarilor membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni liderul grupului…

- Nici nu a inceput bine summitul „16+1” China-Europa Centrala si de Est de la Budapesta, si, rapizi si mai realisti decat politicienii romani, ungurii au anuntat ca vor sa devina cel mai mare exportator din regiune catre China, dar si principala destinatie de investitii a statului chinez in aceasta…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezoluție care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranți fara o limita superioara tuturor țarilor membre ale Uniunii Europene, a anunțat luni liderul grupului…

- Cainele este un animal care nu inceteaza sa uimeasca. La universitatea ELTE din Budapesta, unde exista un department de studiu comportamental al cainilor, s-a descoperit ca patrupedele invața chiar și atunci cand dorm.

- Numarul cererilor depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) impotriva Republicii Moldova este in scadere. In perioada anilor 2011-2017, se inregistreaza o reducere a cererilor depuse la Inalta Curte cu circa 10% anual

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- De ani buni, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a atras, in repetate randuri, atenția autoritaților romane sa gaseasca soluții pentru rezolvarea condițiilor din penitenciare. In tot acest rastimp, deținuții caștigau la Curte proces dupa proces impotriva statului roman, obligat, de fiecare data, sa…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul de la Budapesta a criticat, miercuri, Statele Unite, afirmand ca Washingtonul se implica in afacerile interne ale Ungariei, in contextul in care SUA au lansat proiecte de finantare pentru presa obiectiva din Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului…

- Societatile timisorene care activeaza in domeniul energetic vor putea invata din experienta firmelor din acelasi sector din Ungaria. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 20-22 noiembrie, in cadrul programului Climate KIC, o deplasare la Budapesta.

- Fosta presedinta a Parlamentului catalan dizolvat de autoritațile centrale spaniole a fost eliberata, vineri, dupa o zi de arest. Carme Forcadell fusese arestata joi în cadrul anchetei lansate dupa proclamarea independenței Cataloniei la finalul lunii trecute. Atât fosta…

- Libertatea circulației, dreptul la educație și la proprietate sunt în continuare frecvent încalcate în regiunea transnistreana. Asociația Promo-LEX constata într-un raport ca în prima jumatate a anului nu au avut loc îmbunatațiri privind situația drepturilor…

- Tarile din Europa Centrala sustin NATO, dar au o perceptie usor mai nefavorabila despre SUA, releva un studiu realizat in Ungaria si alte zece state din regiune, inclusiv Romania, de institutul de cercetari Nezopont, citat joi de MTI. Respondentii au afirmat ca aveau asteptari mai mari de la presedintele…

- Nascut in Odorheiu Secuiesc, Csaba Laszlo (53 de ani) a fost legat mai mult de Ungaria, deși a inceput cariera de fotbalist in Romania, unde a evoluat pentru Progresul Odorhei și Unirea Cristur. S-a apucat de antrenorat in 2004 și a fost pentru un an chiar secund al naționalei Ungariei. A mai condus…

- "Ultimele zile au adus dovezi suplimentare ca Bruxelles-ul este sub influenta puternica a organizatiilor lui Soros; intr-adevar, punerea in aplicare a planului Soros a inceput la Bruxelles. Faptul ca Bruxelles-ul doreste sa implice organizatiile pro-migratie ale lui Soros in programul de redistribuire…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru Europa, cu 27 de atacuri teroriste in urma carora 330 de persoane au murit si alte 1.300 au fost ranite in ultimii doi ani in Europa. Acum, migratia a intrat intr-o faza care este mult mai periculoasa decat a fost inainte. In…