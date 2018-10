Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international englez si fost selectioner al Angliei, Glenn Hoddle, a fost spitalizat in stare grava, sambata, in ziua in care implineste 61 de ani.Lui Hoddle i s-a facut rau la sediul BT Sport, unde lucreaza in calitate de consultant, scrie news.ro. Citește și: Lovitura pentru…

- Italia a incalcat drepturile fostului sef al mafiei siciliene, Bernardo Provenzano, mentinand un regim dur de detentie in lunile dinainte mortii acestuia, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Bernardo Provenzano a murit la un spital din Milano in 2016 la varsta de 83 de ani, la cativa ani dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. El a fost arestat in 2006, dupa ce a fost urmarit timp de 43 de ani, si a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru multiple crime, trafic de droguri…

- Autoritatile azere l-au pus in libertate luni pe un lider al opozitiei, a carui condamnare la sapte ani de inchisoare in 2014 a fost denuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) ca motivata politic, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ilgar Mammadov, in varsta de 48 de ani, lider…