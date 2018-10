Udrea vrea sa fie aparata de Romania impotriva Romaniei

Udrea vrea avocat din oficiu. Cea mai tare harfa a zilei, nici nu stii daca s-o iei in …ras sau sa scuipi peste ea. Auzi, Elena Udrea care taia si spanzura in tara asta, Nuti plescoianca cea fara de frica, al mai relaxat si distins client al Starbucks din San Jose, tocmai ea nu-si permite… [citeste mai departe]