CEDO critica Franta pentru expulzarea unui cetatean algerian condamnat pentru terorism: Risc real de rele tratamente, inclusiv tortura

Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a indicat miercuri ca examineaza activitatile a 206 de societati din colonii israeliene, considerate ilegale in baza dreptului international, relateaza AFP. Un raport publicat de Inaltul Comisariat al ONU indica faptul ca dintre cele 206 firme investigate,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- Un tribunal irakian a condamnat la moarte o femeie de origine marocana, cetațean german, pentru apartenența la ISIS, conform unei declarații oficiale emise de catre Consiliului Judiciar Suprem al Irakului.

- Intrevedereava avea loc la sediul CEDO, incepand cu ora 14.00, iar discutiile vor viza foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca, ulterior, o echipa de experti de la Justitie,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, iar alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Fostul prodecan al Facultatii…

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Maratonista Anuța Catuna a fost declarata cetațean de onoare al județului Bistrița Nasaud. Caștigatoare a cursei de la New York, fosta sportiva a fost premiata miercuri.Anuța a fost propusa de sportulbistritean.ro, chiar daca ea a anunțat ca nu poate participa la decernarea premiului, fiind stabilita…

- Jovsset Ante Sara, care contestase cu succes de doua ori un ordin de reducere a turmei sale, spune ca nu-si poate asigura traiul daca macelareste atatia reni. Guvernul a facut insa apel la cele doua decizii favorabile pastorului pentru politica sa este sa previna pasunatul excesiv in tundra in care…

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova l-a numit joi, 21 decembrie, pe Vitalie Pârlog în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, pentru un termen de cinci ani. Vitalie Pârlog a fost propus în aceasta funcție de un grup…

- „Am soția romanca, locuiesc in Romania, acum am facut cozonac. Cand primesc cetațenia?”, a scris Adam Sambrook, pe Twitter. Oamenii au „gustat” gluma și au redistribuit postarea de zeci de ori. Inclusiv contul oficial al Ambasadei Marii Britanii la București a dat mesajul mai departe.…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Un alt caz in care CEDO a acceptat reclamația unui petent - Robert Matheron, un francez nascut in 1949, inchis la Penitenciarul Salon de Provence, Franța - condamnat la inchisoare pentru trafic internațional de droguri, in urma unor convorbiri telefonice interceptate.

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Trei libieni și un algerian, toți solicitanți de azil in Romania, au fost gasiți de polițiștii de frontiera de la Curtici, ascunși sub autoturismele transportate pe un tren de marfa internațional care avea ca destinație Franța. „La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din tara,…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Din investigațiile desfașurate a rezultat faptul ca, in urma unor șicane reciproce in trafic, banuitul a coborat din autoturism avand in mana o arma, a deschis portiera din dreptul victimei, adresandu-i injurii și, in timp ce ținea in mana pistolul, a efectuat un foc de arma in plan vertical, creand…

- Franta si Qatar au semnat joi, cu prilejul unei scurte vizite a presedintelui Emmanuel Macron la Doha, contracte de 12 miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte vor fi destinate achizitiei de catre emirat a cel putin 12 avioane de lupta Rafale si a 50 de aeronave Airbus A321, potrivit Agerpres.

- Bombardierul a decolat de la o baza aeriana din Guam si a survolat Peninsula Coreea, au anuntat autoritatile militare de la Seul. Exercitiul, ce poarta denumirea de Vigilant ACE, a inceput luni si se va incheia vineri. La acesta vor participa peste 230 de aeronave militare, printre care si…

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- George Soros a fost condamnat pentru infractiuni financiare comise in anii ' 80 in Franta, isprava dupa care afaceristul a ajuns sa finanteze retele de ONG-uri, cu predilectie in statele sud-est europene, imediat dupa caderea comunismului in aceasta zona, care au parazitat functionarea institutiilor…

- ONG-urile din Romania finantate de afaceristul George Soros (foto 1) si gruparile #rezist - care ataca sistematic institutiile alese ale statului, apara statul paralel care prin abuzuri grave in justitie a reusit sa submineze grav clasa politica si economia romaneasca si genereaza prin mesajele lor…

- 'Standul in cauza a fost inchis imediat, miercuri noaptea, sub controlul ofițerilor' de poliție, a declarat joi directoarea salonului, Muriel Kafantaris, iar expozantului i s-a interzis sa-și mai prezinte echipamentele la salonul Milipol.'Responsabilul Amnesty International a fost aici…

- Condamnat pentru evaziune fiscala si vizat de o interdictie de candidare la vreo functie publica, fostul premier italian Silvio Berlusconi a solicitat Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) sa-i faca dreptate.

- Organizația Amnesty International a descoperit ceea ce ea denumește "echipamente de tortura ilegale" la un salon internațional organizat la Paris, dedicat securitații interne a statelor, informeaza joi AFP citata de Agerpres. Printre produsele expuse se numarau bastoane cu ținte,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi plangerea depusa de fostul prim-ministru islandez Geir Haarde impotriva condamnarii sale in legatura cu criza sistemului bancar traversata de tara sa in 2008, transmite dpa, conform agerpres.ro. Magistratii instantei de la Strasbourg…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi plangerea depusa de fostul prim-ministru islandez Geir Haarde impotriva condamnarii sale in legatura cu criza sistemului bancar traversata de țara sa in 2008, transmite dpa. Magistrații instanței de la Strasbourg au decis,…

- Helmuth Duckadam a primit titlul de cetațean de Onoare al Municipiului București in semn de recunoaștere pentru promovarea și susținerea sportului romanesc. Proiectul de hotarare a fost votat astazi, de consilierii generali ai Municipiului București. Invictus Team Romania s-a intors acasa. Țara noastra…

- Romania va transmite CEDO pe 25 ianuarie 2018 planul de masuri pentru a se alinia cerintelor cu privire la conditiile din penitenciare, ministerul Justitiei punand pe lista construirea de noi inchisori, reevaluarea normelor de hrana, recursul compensatoriu, dar si gratierea totala sau partiala a…

- Un detinut roman a evadat de la inchisoarea din Pau (Pyrenees-Atlantiques) joi, scotand gunoiul din penitenciar, scrie digi24.ro.Condamnat pentru spargeri, romanul a fost repartizat la serviciile generale ale inchisorii, adica la curatenia unitatii.

- Condamnat pentru spargeri, romanul a fost repartizat la serviciile generale ale inchisorii, adica la curatenia unitatii.Aceasta misiune le este incredintata detinutilor demni de incredere, catre sfarsitul ispasirii pedepsei. Insa el a profitat de faptul ca a iesit in afara inchisorii, cand…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Franta a ”angajat discutii” cu ”marii gazduitori”, inclusiv Twitter, pentru a actiona mai eficient impotriva amenintarilor proferate pe retele de socializare si a-i sanctiona pe autori si platformele, a declarat luni premierul francez Edouard Philippe, relateaza AFP. ”Am angajat discutii cu cei pe…

- "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului 3 si anume tratamente inumane si degradante. Asta oferim cetatenilor romani care au gresit si care se afla in penitenciare. In Romania, media perioadei de detentie este 25 de luni, in Europa media perioadei de detentie…

- Operațiunea antiterorista franco-elvețiana a reținut, marți, 10 suspecți care au distribuit mesaje cu conținut violent pe mesageria criptata Telegram. Dintre cei arestați, 8 persoane au fost inculpate in cadrul unei anchete cu privire la pregatirea unui atentat in Franța, a indicat sambata o sursa judiciara,…

- Opt persoane, care fusesera arestate marți intr-o operațiune efectuata in Franța și in Elveția, au fost inculpate in cadrul unei anchete cu privire la pregatirea unui atentat in Franța, a indicat sambata o sursa judiciara, citata de France Presse. Comparând vineri în fața…

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont și președinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plangere impotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea…

- Un cetațean al Republicii Moldova, stabilit in Italia, a incercat sa urce la bordul unei aeroenave care se indrepta spre Chișinau. Potrivit presei italiene, cel mai probabil dansul incerca sa scape de pedeapsa, fiind condamnat la Tribunalul din Italia in 2014.

- Constantin Botos, si-a primit sentinta de 5 ani si 11 luni de inchisoare pentru tentativa de omor, santaj si rele tratamente aplicate minorului, marți, de la magistrsatii Curtii de Apel Brasov. Brasoveanul care si-a injunghiat sotia in cap si torace, dupa ce a ademenit-o in cursa fotografiindu-l pe…

- Cele sapte persoane banuite de terorism au varste cuprinse intre 18 si 65 de ani. Perchezitiile au avut loc in orasul Aix en Provence regiunea Bouches du Rhone , in orasul Menton regiunea Alpes Maritimes, la granita cu Italia si in Seine Saint Denis regiunea Ile de France, in suburbiile Parisului ,…