- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP. "Politistii…

- Rusia a incalcat dreptul elevilor de la internatul din Tighina la educatie in limba romana, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si a obligat Moscova la plata unor despagubiri de 64.000 de euro,...

- Membra trupei punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, s-a plans ca prietenii și rudele activistului anti-Kremlin Petr Verzilov, otravit in Rusia și internat la Berlin, sunt urmariti in Germania probabil de agenti rusi. Oamenii implicați in urmarirea noastra sunt „dureros de asemanatori cu agentii rusi”,…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru exhumarea unor victime ale catastrofei aviatice de la Smolensk, Rusia, fara consimtamantul sotiilor acestora, informeaza AFP. Varsovia, care poate face apel, va trebui sa achite catre Ewa Maria Solska si Malgorzata…

- Rusia a fost condamnata, din nou, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, (CtEDO), in privința unui caz, produs in regiunea transnistreana. Este vorba despre moartea lui Alexandru Stomatii, un tanar care a fost inrolat forțat in așa-zisa armata transnistreana și care a fost gasit impușcat, intr-o…