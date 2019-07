Maria Natividad Jauregui Espina este suspectata ca a facut parte din comandoul ETA (organizatie autodizolvata in 2018) care l-a asasinat in 1981, la Bilbao, pe locotenent-colonelul Ramon Romeo.



Supranumita 'Pepona', ea a fost membra a 'comandoului Vizcaya intre ianuarie si iulie 1981 si responsabila, impreuna cu restul membrilor, de diverse actiuni teroriste indreptate impotriva fortelor de securitate ale statului', a indicat Ministerul de Interne spaniol.



Justitia spaniola o suspecteaza ca a tras asupra lui Ramon Romeo si a emis impotriva ei, in 2004 si 2005, doua mandate…