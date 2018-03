Stiri pe aceeasi tema

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Erdogan a precizat ca rebelii sustinuti de Ankara si fortele turce au reusit sa instaureze controlul asupra centrului orasului Afrin, unul dintre bastioanele kurzilor din nordul Siriei. ”Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul total asupra centrului…

- Jurnalistul turc Sahin Alpay a fost eliberat sambata dupa 20 de luni de inchisoare si a fost plasat in arest la domiciliu, la cateva ore dupa ce cea mai inalta instanta a tarii a decis in favoarea jurnalistului, spunand ca drepturile lui au fost incalcate si a ordonat eliberarea lui, relateaza agentia…

- Turcia asteapta respect din partea noului secretar de Stat american, Mike Pompeo Turcia vrea sa continue relatia de buna intelegere cu noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, dar acesta trebuie sa stie ca Ankara merita sa fie respectata, a declarat Mevlut Cavusoglu in cursul unei…

- Rolul unui jurnalist este sa ofere publicului informatie. Cu toate acestea, deseori, suntem tinta intimidarii si ne confruntam cu procese intentate fie in civil, fie in penal si suntem tarati in instanta pentru informatiile si opiniile exprimate. Toata lumea ar trebui sa stie ca in Romania nu exista…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate…

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016. Dupa o sedinta de judecata desfasurata…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin, conform unui grup de monitorizare, informeaza BBC. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al…

- Kremlinul analizeaza retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca hotararile instantelor sunt “indreptate impotriva intereselor Rusiei”. “Cand sunt analizate plangerile impotriva Rusiei, politizarea…

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP. In varsta de 67 de ani, Altan…

- Uniunea Salvati Romania a salutat, marți, decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, apreciind ca este cea mai buna decizie pentru a demonta „circul” din ultima saptamana.…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au negat toti orice implicare in puciul esuat din 15 iulie 2016. Alti trei coacuzati au fost de asemenea condamnati la inchisoare pe viata pentru tentativa de abolire a constitutiei si rasturnare a guvernului. Luna…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru 'terorism' in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind confirmata si de Ministerul german…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Primarul Ankarei a anuntat luni ca doreste sa schimbe numele unei strazi din apropierea ambasadei SUA, odata cu vizita pe care o va intreprinde saptamana aceasta in Turcia secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza agentiile AFP si dpa. Numele strazii ar urma sa fie schimbat din 'Nevzat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a informat Guvernul de la Chisinau despre cauza Nitu vs Republica Moldova. Reclamantul s-a plins de aplicarea excesiva a fortei fizice si a mijloacelor speciale, in absenta unui tratament specializat (psihiatric) si de detentie in conditii proaste. Potrivit unui…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului cauza Nitu vs Republica Moldova. Reclamantul s-a plans pe aplicarea excesiva a fortei fizice si a mijloacelor speciale; pe absenta unui tratament specializat (psihiatric) si pe detentie in conditii proaste, transmite IPN.

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la închisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare în tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citând o sursa

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Proasta organizare a unei instanțe din vestul țarii ar fi putut deveni o alta cauza pe lunga lista a proceselor de la CEDO indreptate impotriva Romaniei, daca judecatorii Curții de Apel Timișoara nu ar fi sesizat deficiența. Incidentul a avut loc la Tribunalul Arad. O femeie, parte intr-un proces, a…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Manifestatia, la care participau peste 14.000 de persoane, a fost oprita si dispersata dupa ce 'mai multi participanti au aratat drapele cu efigia' liderului istoric al PKK, Abdullah Ocalan, drapele si alte simboluri ale organizatiei, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru AFP.Doua…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a dat în judecata pe liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, pentru ca acesta i-ar fi lezat onoarea si demnitatea în cadrul unei emisiuni televizate, când a afirmat ca seful statului va repara Presedintia din…

- Parlamentul de la Ankara a votat joi prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta impuse la scurt timp dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Masura va deveni efectiva vineri, 19 ianuarie 2018, la ora locala…

- Obligatia sportivilor de inalt nivel de a-si comunica locatia la agentiile antidoping este conforma cu Conventia europeana a Drepturilor Omului, a apreciat, joi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, apreciind ca "motivele de interes general" fac "necesare" controalele inopinate,…

- Republica Moldova a fost condamnata intr-un nou dosar la CEDO, de aceasta data pentru incalcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, informeaza NOI.md. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat in unanimitate violarea Articolului 8 din Conventia drepturilor omului, dar și…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca Miron Cozma, cunoscut și ca "Luceafarul Huilei”, este o victima a Mineriadelor.Astfel, fostul lider din Valea Jiului incaseaza lunar o pensie, pentru ca a fost o victima a Mineriadelor. Anunțul a fost facut public chiar de "Luceafarul…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…