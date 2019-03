Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins toate plangerile privind conditiile de detentie ale reclamantilor din Republica Moldova, intre care si fostul prim-ministru Vlad Filat, pe motiv ca a aparut un remediu la nivel national, informeaza presa de peste Prut. Decizia survine dupa ce au…

- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins astazi, 28 martie, ca inadmisibila cererea depusa de avocații lui Vladimir Filat privind condițiile de detenție. Decizia a fost publicata astazi pe site-ul oficial al CEDO. Înalta Curte a examinat…

- Cererea depusa la CEDO de fostul premier Vlad Filat, condamnat pentru corupție, nu a fost admisa de înalta instanța europeana. Decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului se bazeaza pe faptul ca a aparut un remediu la nivel național. Declarația instanței vizeaza și cazurile a altor patru…

- Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, unde i-a fost înmânata nota de protest în legatura cu tergiversarea acordarii accesului diplomaților moldoveni la piloții eliberați din…

- Intrebat de jurnalisti despre declaratia facuta in ziua retinerii sale in 2015, potrivit careia va face dezvaluiri care vor arunca clasa politica in aer, Vlad Filat a intrebat retoric: ' Mai avem clasa politica, mai are ce sa sara in aer?!'. Vlad Filat, incarcerat de trei ani, considera ca acest…

- Premierul moldovean Pavel Filip a declarat miercuri ca guvernul sau este hotarat sa actioneze in vederea unui proces electoral corect, transparent, liber si in conformitate cu normele internationale in perspectiva alegerilor parlamentare din 24 februarie in Republica Moldova, se mentioneaza intr-un…

- Ex-premierului Vlad Filat i-a adresat recent o scrisoare Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prin care si-a expus punctul sau de vedere asupra ultimelor evolutii din Republica Moldova, in special asupra starii lucrurilor in domeniul justitiei, sustine avocatul fostului prim-ministru,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vorbit despre "posibilitatea organizarii, tot in acest an, a unor alegeri anticipate', ca eventual rezultat al campaniei parlamentare al carei start oficial a fost dat vineri, 25 ianuarie, informeaza Ziarul National si Deschide.md. La o receptie oferita…