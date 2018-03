Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Barcelona a plecat doar cu punct de pe terenul celor de la Las Palmas, ocupanta locului 18 din La Liga, dupa ce au incheiat la egalitate, scor 1-1 (etapa a XXVI-a). In urma acestui rezultat, echipa lui Ernesto Valverde pastreaza un avans de doar cinci puncte fata de Atletico Madrid, formatie pe care…

- Rusia analizeaza posibilitatea denuntarii Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incetarii cooperarii sale cu Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in cazul in care linia antiruseasca a deciziilor judecatoresti nu va fi corectata, au declarat joi surse guvernamentale pentru RIA Novosti.

- Fosta judecatoare Lilia Vasilevici pretinde de la fostul procuror al municipiului Chișinau Ivan Diacov despagubiri de 240 de mii de lei într-un dosar intentat pentru defaimare. Ivan Diacov acuza abateri de înregistrare a dosarului și spune ca instanța de judecata trebuia…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a emis cel puțin doua minciuni, in timpul discursului din fața Secției de procurori, unde a incercat, marți, sa-și faca apararea fața de „rechizitoriul” ministrului justiției. In primul rand, șefa DNA a susținut ca, in mandatul sau, nu exista nicio condamnare la Curtea…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…

- Proiectele de lege privind dezincriminarea unor fapte de coruptie au provocat proteste in Romania si peste hotare, institutiile europene si internationale au criticat suprapopularea penitenciarelor si conditiile de detentie improprii, iar romii s-au confruntat in continuare cu discriminari, releva…

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- O reprezentanta a conducerii separatistilor catalani, Marta Rovira, inculpata in ancheta justitiei spaniole cu privire la tentativa de secesiune a regiunii Catalonia, a fost pusa in libertate si plasata sub control judiciar luni, in schimbul unei cautiuni de 60.000 de euro, transmite AFP, care citeaza…

- Guvernul Republicii Moldova are la dispoziție trei luni pentru a da explicații privind incalcarea drepturilor unui copil aparat de Promo-LEX la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), noteaza Noi.md. Precizam ca, in anul 2010, un vecin l-a lovit pe copil cu pumnii si picioarele, apoi l-a tirit…

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Franta a fost condamnata joi de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru ca a grabit, in 2015, expulzarea catre tara sa a unui algerian condamnat pentru terorism, cu scopul de a-l impiedica sa-si exercite dreptul la recurs, relateaza Reuters.

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a inscris doua goluri din penalti.Ronaldo a marcat in minutele 16 si 38. Celelalte doua goluri ale invingatorilor au fost…

- Pe parcursul anului 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a inregistrat 758 de cereri indreptare impotriva Republicii Moldova, cu 9% mai putine comparativ cu anul 2016, cand au depuse 839 de cereri. Moldova este pozitionata pe locul sapte din 47 de state dupa numarul de cereri inregistrate. Datele…

- Romania ocupa primul loc in privinta plangerilor depuse impotriva sa si care urmeaza sa fie judecate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), cele 9.900 de plangeri depuse de cetateni romani reprezentand 17,6% din numarul total al dosarelor de pe rolul acestei instante, a indicat marti presedintele…

- Romania este cel mai reclamat stat la CEDO Sala de ședințe CEDO. Foto: Wikipedia. Statul român se situeaza pe primul loc în privinta plângerilor depuse împotriva sa la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Cele 9.900 de plângeri depuse de români reprezinta…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi…

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. 'In decizia publicata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH. Cazul Victor Stanciu vs. Romania…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…

- Lionel Messi (30 de ani) a semnat nu demult un nou contract cu Barcelona, care este valabil pana in 2021, care ii garanteaza un salariu anual de 29 milioane de euro și care este prevazut cu o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Acum, insa, presa spaniola a aflat ca argentinianul poate pleca…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Principesa Margareta a Romaniei dadea publicitatii, in 2011, „Cartea regala de bucate“, consemnand felurile preferate ale membrilor familiei sale si detaliind secretele realizarii acestor bucate.

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- "Cel mai important este ca au votat multi oameni, cred ca peste 81 la suta. Acum restul Spaniei trebuie sa incerce sa inteleaga faptul ca ieri Catalonia si-a exprimat dorinta. Au fost alegeri legale si prin acest vot catalanii si-au afirmat identitatea. Sper ca oamenii care sunt in continuare incarcerati…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Aflat la Bruxelles in exil, Puigdemont a salutat "o victorie pentru Republica catalana", scrie BBC, citat de news.ro. El a spus ca rezultatul alegerilor arata ca poporul catalan a castigat dreptul de a fi ascultat, iar incercarea premierului spaniol Mariano Rajoy de a opri miscarea pentru…

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Primele estimari dupa inchiderea urnelor in Catalonia arata ca partidele separatiste vor castiga majoritatea in noul parlament catalan, indica un exit-poll prezentat de ziarul „La Vanguardia“.

- Gruparile pro-independenta din Catalonia si-au pastrat majoritatea in Parlamentul regional, potrivit unui exit poll, lucru care ar prelungi cea mai mare criza politica din Spania din ultimele decenii, scrie Reuters .

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova l-a numit joi, 21 decembrie, pe Vitalie Pârlog în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, pentru un termen de cinci ani. Vitalie Pârlog a fost propus în aceasta funcție de un grup…

- Catalanii sunt asteptati astazi la urne in cadrul alegerilor regionale anticipate, declansate dupa izbucnirea crizei ce a fost generata de referendumul de la 1 octombrie privind independenta acestei provincii a Spaniei, declarat ilegal de Curtea Constitutionala spaniola.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy ii indeamna pe catalani sa voteze pentru normalitate la urmatoarele alegeri regionale. Partidul care guverneaza Spania nu este favorit in sondajele din Catalonia, unde electoratul se imparte acum intre unioniști și separatiști.

- Mai multi reprezentanti ai unor familii regale europene, printre care Printul Charles al Marii Britanii si fostul Rege Juan Carlos al Spaniei, au asistat sambata in Romania la funeraliile Regelui Mihai, mort in Elvetia la 96 de ani, comenteaza agentia France Presse.

- Mii de oameni au mers, in ultimele trei zile, la Palatul Regal din Bucuresti pentru a se inchina la catafalcul Regelui Mihai. In cursul noptii de joi spre vineri, randul format din oamenii care au mers sa ii aduca un ultim omagiu Majestatii Sale era impresionant.